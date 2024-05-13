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Displaced Palestinians arrive in central Gaza after fleeing from the southern Gaza city of Rafah in Deir al Balah, Gaza Strip, on Thursday, May 9, 2024. The Israeli army has ordered tens of thousands of people to evac
فرار النازحين من رفح
الشرق الأوسط

غالانت يطلع بلينكن على أحدث مستجدات العملية "المحددة" في رفح

وزير الخارجية الأميركي حذّر الأحد من أن هجوماً إسرائيلياً واسعاً على رفح سيثير "فوضى" من دون القضاء على حركة حماس

العربية.نت
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قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الاثنين، إنه أطلع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب غزة والسيطرة على المعبر الحدودي القريب مع مصر.

وذكر المكتب في بيان أن غالانت وبلينكن ناقشا في اتصال هاتفي خلال الليل "التطورات في غزة.. والعملية المحددة في منطقة رفح ضد ما تبقى من كتائب حماس وفي الوقت نفسه تأمين المعبر".

وكان بلينكن قد حذّر أمس الأحد من أن هجوماً إسرائيلياً واسعاً على رفح سيثير "فوضى" من دون القضاء على حركة حماس، مقراً بأن عدد المدنيين الذين قضوا في الحرب أكثر من عدد القتلى في صفوف الحركة الفلسطينية.

كذلك، أعرب مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عن المخاوف نفسها خلال اتصال الأحد مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي، بحسب بيان للبيت الأبيض.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن "سوليفان كرر مخاوف الرئيس (جو) بايدن القديمة بشأن احتمال شن عملية عسكرية برية كبيرة في رفح، إلى حيث لجأ أكثر من مليون شخص".

قصف على رفح
قصف على رفح

ووفق الرئاسة الأميركية، أكد هنغبي أن إسرائيل "تأخذ في الاعتبار مخاوف الولايات المتحدة"، من دون الخوض في تفاصيل.

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وقد أدى القصف الإسرائيلي في الأجزاء الشرقية من رفح إلى فرار 300 ألف من سكان غزة.

وحذرت الولايات المتحدة ودول أخرى، فضلاً عن كبار مسؤولي الأمم المتحدة، من أن هجوماً شاملاً على رفح قد يكون له أثر كارثي على اللاجئين الذين نزحوا إلى هناك بسبب القتال في أماكن أخرى في غزة، ويعيش كثير منهم في ظروف يائسة.

وقالت إسرائيل إنها تحاول إبقاء الخسائر في صفوف المدنيين عند الحد الأدنى.

لكن رداً على سؤال لمعرفة إن كانت الولايات المتحدة تعتبر أن عدد المدنيين القتلى في قطاع غزة أكبر من عدد قتلى حركة حماس، أجاب بلينكن "نعم" في تصريح لمحطة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية.

وقال بلينكن إن غزواً واسع النطاق يمكن أن يأتي "بكلفة باهظة بشكل لا يُصدّق"، معتبراً أن الهجوم الواسع النطاق على رفح من غير المرجح أن يُنهي تهديد حماس.

ورأى بلينكن في مقابلة مع محطّة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية أن الخطة الحالية التي تدرسها إسرائيل في رفح "قد تلحق أضراراً هائلة في صفوف المدنيين من دون حل المشكلة".

ومضى يقول: "سيبقى آلاف العناصر المسلحين من حماس" حتى مع حصول هجوم في رفح.

وقال إن هجوماً إسرائيلياً في رفح قد تنجم منه "فوضى" مع احتمال عودة حماس في نهاية المطاف.

وأكد قائلاً: "رأينا حماس تعود إلى مناطق حرّرتها إسرائيل في الشمال، حتى في خان يونس" المدينة الجنوبية القريبة من رفح.

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