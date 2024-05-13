كييف: التعديل الوزاري يؤكد استعداد بوتين لحرب طويلة مع الغرب
رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني قال إن الرئيس الروسي يستعد لحرب تتخطى أوكرانيا وتشمل الناتو
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قال رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني أولكسندر ليتفينينكو، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعدّ لحرب "طويلة" مع الغرب بعدما أعلن تعديلاً وزارياً مفاجئاً أقال بموجبه وزير الدفاع سيرغي شويغو.
وقال ليتفينينكو في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "هذا يشير إلى أن بوتين يخطط لحرب طويلة الأمد. حرب ليس فقط ضد أوكرانيا بل أيضاً ضد الغرب ككل، حرب ضد حلف شمال الأطلسي (الناتو)".
كما قال ليتفينينكو إن "أكثر من 30 ألف" جندي روسي يشاركون في الهجوم البري الروسي الجديد في خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، مؤكداً أن عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه "ليست مهددة".
وقال ليتفينينكو: "كان نحو 50 ألف (جندي روسي) يتمركزون على الحدود. الآن هناك أكثر من 30 ألفًا يهاجمون" منطقة خاركيف منذ الجمعة. وأضاف "ليس هناك تهديد بهجوم على مدينة خاركيف" حتى الساعة.
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