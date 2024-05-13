اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
Russian President Vladimir Putin, right, gestures as he meets with acting Prime Minister and Minister of Industry and Trade Denis Manturov, center, and Rostec State Corporation CEO Sergei Chemezov at the Kremlin in Moscow, Russia, Saturday, May 11, 2024. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
روسيا و أوكرانيا

كييف: التعديل الوزاري يؤكد استعداد بوتين لحرب طويلة مع الغرب

رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني قال إن الرئيس الروسي يستعد لحرب تتخطى أوكرانيا وتشمل الناتو

كييف – فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني أولكسندر ليتفينينكو، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعدّ لحرب "طويلة" مع الغرب بعدما أعلن تعديلاً وزارياً مفاجئاً أقال بموجبه وزير الدفاع سيرغي شويغو.

وقال ليتفينينكو في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "هذا يشير إلى أن بوتين يخطط لحرب طويلة الأمد. حرب ليس فقط ضد أوكرانيا بل أيضاً ضد الغرب ككل، حرب ضد حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

خلال الهجوم الروسي.. أوكرانيا تستبدل المسؤول عن جبهة خاركيف العرب والعالم روسيا و أوكرانيا خلال الهجوم الروسي.. أوكرانيا تستبدل المسؤول عن جبهة خاركيف

كما قال ليتفينينكو إن "أكثر من 30 ألف" جندي روسي يشاركون في الهجوم البري الروسي الجديد في خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، مؤكداً أن عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه "ليست مهددة".

وقال ليتفينينكو: "كان نحو 50 ألف (جندي روسي) يتمركزون على الحدود. الآن هناك أكثر من 30 ألفًا يهاجمون" منطقة خاركيف منذ الجمعة. وأضاف "ليس هناك تهديد بهجوم على مدينة خاركيف" حتى الساعة.

إجلاء السكان من خطوط الجبهة في خاركيف
إجلاء السكان من خطوط الجبهة في خاركيف
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الجيش الإسرائيلي يتقدم في جباليا لإجبار السكان على النزوح مجددا الجيش الإسرائيلي يتقدم في جباليا لإجبار السكان على النزوح مجددا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط