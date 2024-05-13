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FILE PHOTO: Israeli military vehicles operate in the Gazan side of the Rafah Crossing, amid the ongoing conflict between Israel and Palestinian Islamist group Hamas, in the southern Gaza Strip, in this handout image released on May 7, 2024. Israel Defense Forces/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY/File Photo
الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح
الشرق الأوسط

مصدر فلسطيني رداً على إسرائيل: أولويتنا فتح كافة معابر غزة

مصدر سيادي فلسطيني: السلطة تشترط انسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة المعابر في غزة

العربية.نت
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رداً على دعوة إسرائيل للسلطة الفلسطينية لاستلام معبر رفح، أكد مصدر سيادي فلسطيني أن أولوية السلطة هي فتح كافة المعابر المحيطة بقطاع غزة على أساس تنفيذ اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005.

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وأضاف أن تطبيق أي اتفاق يشترط انسحاب الجيش الإسرائيلي من المعابر ويترافق مع وضع خارطة طريق لمستقبل قطاع غزة.

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وشدد المصدر السيادي الفلسطيني على أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية هو صاحب الولاية القانونية على أراضي دولة فلسطين.

وقال المصدر إن السلطة تؤكد ضرورة وقف إسرائيل الفوري لسياسة القرصنة المالية وإعادة كافة الأموال المحتجزة.

يأتي هذا بعدما توغلت الدبابات الإسرائيلية في رفح وسيطرت على المعبر الحدودي مع مصر اعتباراً من الثلاثاء الماضي.

ووفق قناة "القاهرة الإخبارية"، فقد رفضت مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن إدخال المساعدات عبر معبر رفح.

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