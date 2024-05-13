اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
نتنياهو وعملية رفح - خاص العربية.نت
بنيامين نتنياهو
الشرق الأوسط

نتنياهو: فكرة إبعاد قادة حماس من غزة مطروحة.. ولا تراجع عن مواصلة العمليات بالقطاع

هيئة البث الإسرائيلية: لا مواعيد جديدة لاستئناف المفاوضات مع حماس.. والحكومة الإسرائيلية قد تجتمع الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن استئناف التفاوض

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إنه "لا تراجع عن مواصلة العمليات في غزة حتى تحقيق الانتصار الكامل"، مشيراً إلى أن "فكرة إبعاد قادة حماس من قطاع غزة مطروحة في المناقشات".

وواصل الجيش الإسرائيلي قصفه لمختلف مناطق قطاع غزة، الاثنين، اليوم 220 في الحرب، مع تكثيف العمليات العسكرية في شمال القطاع وفي شرق رفح بالجنوب، فيما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر مسؤولة، اليوم الاثنين، إن الحكومة لم تتفق بعد مع الوسطاء في صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس بشأن مواعيد جديدة لاستئناف المفاوضات.

وذكرت الهيئة أن الوسطاء الثلاثة، مصر وقطر والولايات المتحدة، يضغطون باتجاه استئناف المفاوضات التي تعثرت الأسبوع الماضي في القاهرة، على أمل الوصول إلى صفقة جديدة.

وأضافت نقلا عن مصادر خاصة أن الحكومة الإسرائيلية قد تجتمع يوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن استئناف التفاوض.

كانت المفاوضات قد تعثرت في القاهرة بعدما قالت حماس إنها وافقت على مقترح مصري، في حين قالت إسرائيل إن ما وافقت عليه الحركة مقترح معدل غير مقبول بالنسبة لها.

ومع تواصل العمليات الإسرائيلية في غزة، قال شهود لوكالة "أنباء العالم العربي" إن الجيش الإسرائيلي يواصل اجتياح الجزء الشرقي من مدينة رفح في جنوب القطاع، وسط غارات مكثفة على وسط المدينة أيضا. وأفاد شهود بأن الجيش الإسرائيلي نسف العديد من المباني في شرق رفح.

وفي خان يونس، بجنوب القطاع أيضا، استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة القرارة بسلسلة غارات جوية.

"السنوار لا يختبئ في رفح".. صحيفة أميركية تكشف تلميحات استخباراتية عن مكانه العرب والعالم الشرق الأوسط "السنوار لا يختبئ في رفح".. صحيفة أميركية تكشف تلميحات استخباراتية عن مكانه
بلينكن: هجوم إسرائيلي واسع على رفح لن يقضي على حماس العرب والعالم الشرق الأوسط بلينكن: هجوم إسرائيلي واسع على رفح لن يقضي على حماس

وفي السابع من أكتوبر، شنّت حركة حماس هجوما على إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصا غالبيتهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وخطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصا ما زال 128 منهم محتجزين في غزة توفي 36 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وردّا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس، وينفذ الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة تسبّبت بسقوط أكثر من 35 ألف قتيل غالبيتهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في غزة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
أيسلندا تبدأ تشغيل أكبر محطة في العالم لامتصاص ثاني أكسيد الكربون أيسلندا تبدأ تشغيل أكبر محطة في العالم لامتصاص ثاني أكسيد الكربون
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط