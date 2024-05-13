اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
من حرائق كندا - رويترز
من حرائق كندا - رويترز
كوارث طبيعية

"موسم الحرائق بدأ مبكرا صعبا".. إجلاء آلاف السكان بغرب كندا

تستعر حاليا النيران في ما يقرب من 2500 هكتار، وكان لا بد من إجلاء نحو 3500 شخص مساء الجمعة

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

أجلت كندا آلاف السكان في غرب البلاد حيث اندلعت مئات حرائق الغابات الأحد، فيما يبدو موسم الحرائق الذي بدأ مبكرا صعبا بحسب السلطات الفدرالية.

وقال روب فريزر رئيس بلدية فورت نيلسون لوكالة فرانس برس "الحرائق تحيط بنا من كل مكان، من الغرب إلى الشمال الشرقي"، وناشد السكان المئة أو نحو ذلك المتبقين مغادرة المدينة المهددة بحريق خرج عن السيطرة.

وتستعر حاليا النيران في ما يقرب من 2500 هكتار، وكان لا بد من إجلاء نحو 3500 شخص مساء الجمعة.

حرائق كندا (رويترز)
حرائق كندا (رويترز)

وقال روب فريزر إن الظروف الجوية المعتدلة ساعدت في إبطاء تقدم الحريق خلال الليل، لكن عودة الرياح بعد الظهر قد تجعل الوضع أسوأ.

وأضاف رئيس البلدية "نحن في فترة جفاف من المستوى الخامس (الأعلى)، ما يجعل مكافحة حرائق الغابات صعبة للغاية، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لاحتواء هذه الحرائق".

وفي مقاطعة ألبرتا المجاورة، يستعر 43 حريقا أحدها على بعد حوالي خمسة عشر كيلومترا من فورت ماكموري، ما أجبر السكان على الاستعداد لعملية إخلاء محتملة.

وكانت هذه المدينة الواقعة شمال غرب المحافظة قد تعرضت للدمار في مايو 2016، ما أجبر سكانها البالغ عددهم 90 ألف نسمة على مغادرة المنطقة على عجل.

أكبر كارثة في تاريخ كندا

ويظل ذلك الحريق أكبر كارثة في تاريخ كندا، فقد دمر أكثر من 2500 مبنى بتكلفة تقارب 10 مليارات دولار كندي.

وصدرت أوامر إخلاء أخرى في نهاية هذا الأسبوع لبلدات صغيرة في ألبرتا ومانيتوبا، بينما دفعت الرياح القوية الدخان عبر غرب البلاد باتجاه العديد من المدن الكبرى حيث تأثرت جودة الهواء، وفق الحكومة الفدرالية.

كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية بسبب مخاوف إنفلونزا الطيور اقتصاد اقتصاد أميركا كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية بسبب مخاوف إنفلونزا الطيور

وفي تحديث صدر الأربعاء، توقعت أوتاوا "درجات حرارة أعلى من المعتاد" في الأشهر المقبلة، إلى جانب "ظروف الجفاف"، وهم ما من شأنه أن "يؤدي إلى تفاقم خطر حرائق الغابات وشدتها".

في عام 2023، شهدت كندا أسوأ موسم حرائق في تاريخها. وأتت الحرائق التي اجتاحت البلاد من شرقها إلى غربها، على أكثر من 15 مليون هكتار وأودت بحياة ثمانية إطفائيين ودفعت السلطات إلى إجلاء 230 ألف شخص.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
أيسلندا تبدأ تشغيل أكبر محطة في العالم لامتصاص ثاني أكسيد الكربون أيسلندا تبدأ تشغيل أكبر محطة في العالم لامتصاص ثاني أكسيد الكربون
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط