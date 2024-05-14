أوكرانيا: نتوقع أن تدفع روسيا بكل مواردها في خاركيف

دقيقتان للقراءة

في وقت تشنّ فيه روسيا هجوماً على منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، أفادت المخابرات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع أن تستخدم روسيا جميع مواردها المتاحة للهجوم على خاركيف في الأيام المقبلة.

كما قالت إن الوضع في شمال منطقة خاركيف يتجه نحو الاستقرار.

مادة اعلانية

وتابعت أن روسيا لديها مجموعات هجومية صغيرة تقع بالقرب من مقاطعة سومي.

جبهة شمالية شرقية جديدة

ودخلت القوات الروسية أوكرانيا قرب خاركيف، ثاني أكبر مدنها، يوم الجمعة لتفتح جبهة شمالية شرقية جديدة في الحرب التي تدور رحاها إلى حد بعيد في الشرق والجنوب منذ عامين تقريبا.

تأتي هذه التطورات، فيما وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن صباح الثلاثاء إلى كييف في زيارة مفاجئة ترمي لطمأنة الأوكرانيين بشأن استمرار دعم الولايات المتّحدة لبلادهم وإمدادهم بالأسلحة.

وبلينكن الذي يقوم برابع زيارة له إلى أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي لهذا البلد في شباط/فبراير 2022، وصل على متن قطار ليلي آتياً من بولندا على أن يلتقي خصوصاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس يرافق الوزير في زيارته.

حزمة مساعدات ضخمة

وهذه الزيارة التي لم يتم الإعلان عنها مسبقاً تأتي بعد بضعة أسابيع من إقرار الكونغرس الأميركي بعد طول تأخير حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.

ومذاك، أفرجت الولايات المتحدة عن حوالي 1.4 مليار دولار من المساعدات العسكرية من مخزوناتها، خصوصاً منظومات باتريوت وNASAMS للدفاع الجوي التي تحتاج أوكرانيا إليها بشدة لمواجهة الروس، بالإضافة إلى ذخائر مدفعية.

فيما يفترض أن يتواصل تدفق المساعدات بوتيرة متسارعة مع مواجهة واشنطن صعوبة في تعويض الأشهر التي مرت بينما يحاول الكونغرس التوصل إلى اتفاق على المساعدة لكييف.

مخاوف من اختراق

يذكر أن روسيا شنت هجوماً مفاجئاً الجمعة على منطقة خاركيف، محققة "نجاحات تكتيكية"، وفقاً لهيئة الأركان العامة الأوكرانية.

في حين تثير هذه العملية مخاوف من تحقيق موسكو اختراقاً في مواجهة قوات أوكرانية تفتقر إلى الموارد.