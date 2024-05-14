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الرئيسان الأميركي والإسرائيلي في واشنطن (أرشيفية من رويترز)

بايدن لرئيس إسرائيل: التزامنا بأمنكم ثابت

دبي - العربية.نت
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وسط توتر العلاقات خلال الأسابيع الأخيرة بعد تهديد الرئيس الأميركي بتعليق شحنات الأسلحة إذا توغل الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة، بعث جو بايدن رسالة إلى نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وأشار بايدن في الرسالة إلى أن الولايات المتحدة "فخورة بعلاقتها الدائمة مع إسرائيل"، وفق ما نقلت صحيفة The Times of Israel، الثلاثاء.

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كما تطرق إلى هجوم السابع من أكتوبر الفائت الذي نفذته حركة حماس بشكل مباغت على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، قائلاً: "لقد كان العام الماضي مؤلماً للغاية، حيث تعرضت إسرائيل لأسوأ هجوم بتاريخها في 7 أكتوبر 2023"، حسب ما جاء في الرسالة.

فيما ك رر أن "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ثابت".

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