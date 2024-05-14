بعد تشكيك إسرائيل.. الصحة العالمية "لا خطأ بعدد قتلى غزة"

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بعدما شككت إسرائيل في الأعداد، عبرت منظمة الصحة العالمية، عن ثقتها الكاملة في إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة لعدد القتلى.

وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحافي من جنيف اليوم الثلاثاء، "حقيقة أن لدينا الآن 25 ألف شخص تم التأكد من هويتهم هي خطوة إلى الأمام". وتابع أنه "لا يوجد خطأ" في بيانات وزارة الصحة.

35 ألف قتيل

وحدّثت وزارة الصحة في القطاع، الأسبوع الماضي، تحليلها لإجمالي عدد القتلى البالغ نحو 35 ألفا، وقالت إنه تم التعرف بشكل كامل على هويات حوالي 25 ألفا منهم حتى الآن. وقد أعادت وكالات الأمم المتحدة نشر هذه الأرقام.

وكثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية في وقت مبكر من صباح اليوم على القطاع الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر وتسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان غزة بواقع 1.9 مليون شخص.

يذكر أن العلاقة بين إسرائيل والمنظمات الدولية توترت منذ بدء الحرب على غزة، حيث دفعت الاتهامات الإسرائيلية على سبيل المثال العديد من الدول المانحة إلى تعليق تمويلها للأونروا التي تقدم المساعدات لأهالي غزة.

كذلك شهدت العلاقة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش توتراً مماثلاً وصل حد توجيه شتائم واتهامات إسرائيلية له، وطالبته بالاستقالة على خلفية موقفه من الحرب.

هجوم حماس

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

كما خُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.