بلينكن من كييف "مساعداتنا آتية".. وزيلينسكي يطلب دفاعات جوية

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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي يقوم بزيارة لكييف، الثلاثاء، أن مساعدات واشنطن العسكرية "في طريقها" إلى أوكرانيا ومن شأنها أن "تحدث فرقاً حقيقياً".

وقال بلينكن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بداية اجتماعهما إن "المساعدة في طريقها الآن وستحدث فرقاً حقيقياً" ضد القوات الروسية "في ساحة المعركة"، وفق فرانس برس.

من جهته أشاد زيلينسكي بالمساعدات الأميركية "المهمة"، لافتاً إلى أن أكبر عجز تواجهه البلاد هو في الدفاعات الجوية.

كما أبلغ بلينكن بأن أوكرانيا بحاجة إلى بطاريتي دفاع جوي لمنطقة خاركيف، شمال شرقي البلاد قرب الحدود مع روسيا، فوراً، حسب رويترز.

طمأنة الأوكرانيين

يشار إلى أن بلينكن كان وصل صباح الثلاثاء إلى كييف في زيارة غير معلنة ترمي إلى طمأنة الأوكرانيين بشأن استمرار دعم الولايات المتحدة لبلادهم وإمدادهم بالأسلحة في وقت تشن روسيا هجوماً على خاركيف، ثانية كبرى المدن الأوكرانية.

ووصل بلينكن الذي يقوم برابع زيارة له لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، بقطار ليلي آتياً من بولندا.

وفي القطار الذي أقل بلينكن إلى كييف، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، طالباً عدم نشر اسمه، للصحافيين إن "هذه الرحلة تهدف أولاً إلى إرسال إشارة قوية لطمأنة الأوكرانيين الذين من الواضح أنهم في وضع صعب للغاية، سواء بسبب تكثيف القتال على الجبهة الشرقية، أو لأن الروس يقومون الآن بتوسيع هجماتهم عبر الحدود إلى خاركيف".

حزمة ضخمة

تأتي هذه الزيارة غير المعلنة بعد أسابيع من إقرار الكونغرس الأميركي بعد طول تأخير، حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.

ومذاك، أفرجت الولايات المتحدة عن حوالى 1.4 مليار دولار من المساعدات العسكرية من مخزوناتها، خصوصاً منظومات باتريوت وNASAMS للدفاع الجوي التي تحتاج أوكرانيا إليها بشدة لمواجهة الروس، بالإضافة إلى ذخائر مدفعية.

فيما يفترض أن يتواصل تدفق المساعدات بوتيرة متسارعة مع مواجهة واشنطن صعوبة في تعويض الأشهر التي مرت بينما يحاول الكونغرس التوصل إلى اتفاق على المساعدة لكييف.

مخاوف من اختراق

يذكر أن روسيا شنت هجوماً مفاجئاً الجمعة على منطقة خاركيف، محققة "نجاحات تكتيكية"، وفقاً لهيئة الأركان العامة الأوكرانية.

في حين تثير هذه العملية مخاوف من تحقيق موسكو اختراقاً في مواجهة قوات أوكرانية تفتقر إلى الموارد.