ماكرون مصدوم.. فيديو وثق هجوم كوماندوس على شرطة تقل زعيمهم

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وسط تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات في جميع أنحاء أوروبا، هاجمت مجموعة من المسلحين على طريقة الكوماندوس شاحنة شرطة كانت تقل سجيناً، ليتبين أن النزيل الهارب يدعى محمد أ، ويبلغ من العمر 30 عاما، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

Two prison guards lost their lives and three others are seriously injured after four men, armed with AKs, ambushed a prison transport van carrying notorious narcotrafficker Mohamed A, nicknamed "The Fly," who managed to escape.



French president Emmanuel Macron said: "The nation… pic.twitter.com/VLsmcrHLQs — Ian Miles Cheong (@stillgray) May 14, 2024





في حين أعلن مصدر في الشرطة الفرنسية أن السجين الهارب يشتبه في أنه أمر بارتكاب جريمة قتل في مرسيليا، وكانت له علاقات بعصابة "السود" القوية في المدينة.

كما أشارت الشرطة إلى مقتل 3 حراس سجن على الأقل في الهجوم المباغت الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب مصدر آخر في الشرطة، فقد نفّذ الهجوم كوماندوس من عدّة مجرمين استخدموا مركبتين، وقد عُثر على إحداها بعد وقت قصير "متفحّمة" في مكان لم يحدّده المصدر.

بينما أفاد مصدر في الدرك أن الهجوم الذي وقع عند محطة لرسوم العبور على طريق في إنركافيل في منطقة أور شمال البلاد، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة، بينهم واحد على الأقل في حالة طوارئ قصوى.

L’attaque de ce matin, qui a coûté la vie à des agents de l’administration pénitentiaire, est un choc pour nous tous.



La Nation se tient aux côtés des familles, des blessés et de leurs collègues.



Tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ce crime… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 14, 2024

"صدمة للجميع"

أما الرئيس الفرنسي فعبر عن صدمته، كاتباً في تغريدة على منصة "إكس":" إن الهجوم شكل صدمة لنا جميعا".

كما أضاف أن جميع الفرنسيين يقفون إلى جانب أهالي الضحايا والجرحى وزملائهم. وأكد أن الأمن يبذل كل الجهود للعثور على مرتكبي هذه الجريمة.

بدوره، أعرب العدل الفرنسي إيريك بوبون موريتي عبر موقع "إكس" عن تعاطفه مع الضحايا وعائلاتهم.

كما أوضح أن "رجلاً هرب، ولم يتردّد شركاؤه في إطلاق النار بأسلحة ثقيلة لتنفيذ عملية الهروب".

يشار إلى أن جرائم المخدرات كانت تصاعدت في جميع أنحاء أوروبا التي انتشر بها الكوكايين خلال السنوات الماضية، فيما تعد مرسيليا مركزا لعنف عصابات الاتجار بالمخدرات في البلاد.