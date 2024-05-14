اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
1

ماكرون مصدوم.. فيديو وثق هجوم كوماندوس على شرطة تقل زعيمهم

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

وسط تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات في جميع أنحاء أوروبا، هاجمت مجموعة من المسلحين على طريقة الكوماندوس شاحنة شرطة كانت تقل سجيناً، ليتبين أن النزيل الهارب يدعى محمد أ، ويبلغ من العمر 30 عاما، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.



في حين أعلن مصدر في الشرطة الفرنسية أن السجين الهارب يشتبه في أنه أمر بارتكاب جريمة قتل في مرسيليا، وكانت له علاقات بعصابة "السود" القوية في المدينة.

كما أشارت الشرطة إلى مقتل 3 حراس سجن على الأقل في الهجوم المباغت الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب مصدر آخر في الشرطة، فقد نفّذ الهجوم كوماندوس من عدّة مجرمين استخدموا مركبتين، وقد عُثر على إحداها بعد وقت قصير "متفحّمة" في مكان لم يحدّده المصدر.

بينما أفاد مصدر في الدرك أن الهجوم الذي وقع عند محطة لرسوم العبور على طريق في إنركافيل في منطقة أور شمال البلاد، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة، بينهم واحد على الأقل في حالة طوارئ قصوى.

"صدمة للجميع"

أما الرئيس الفرنسي فعبر عن صدمته، كاتباً في تغريدة على منصة "إكس":" إن الهجوم شكل صدمة لنا جميعا".

كما أضاف أن جميع الفرنسيين يقفون إلى جانب أهالي الضحايا والجرحى وزملائهم. وأكد أن الأمن يبذل كل الجهود للعثور على مرتكبي هذه الجريمة.

بدوره، أعرب العدل الفرنسي إيريك بوبون موريتي عبر موقع "إكس" عن تعاطفه مع الضحايا وعائلاتهم.

كما أوضح أن "رجلاً هرب، ولم يتردّد شركاؤه في إطلاق النار بأسلحة ثقيلة لتنفيذ عملية الهروب".

يشار إلى أن جرائم المخدرات كانت تصاعدت في جميع أنحاء أوروبا التي انتشر بها الكوكايين خلال السنوات الماضية، فيما تعد مرسيليا مركزا لعنف عصابات الاتجار بالمخدرات في البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
النسخة الجديدة من "ChatGPT" تقوم بدور المعلم والمترجم النسخة الجديدة من "ChatGPT" تقوم بدور المعلم والمترجم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط