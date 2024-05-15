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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

بعد عزل 3 مسؤولين وتوقيفهم.. أردوغان يجتمع بمسؤوليه

دبي - العربية.نت
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التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن ووزير العدل يلماز تونش، في وقت متأخر من الليلة الماضية في القصر الرئاسي، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية مقربة من الحكومة.

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توقيف 3 مسؤولين

وناقش الاجتماع قضية توقيف 3 مسؤولين في الشرطة بالعاصمة أنقرة بعد عزلهم من مناصبهم كان حليف أردوغان، زعيم حزب الحركة القومية دولت بهشلي اتهمهم بالمؤامرة الشبيهة بمحاولة تنظيم غولن الإطاحة بحكومة أردوغان عام 2013.

وقال بهشلي في كلمة له بوقت سابق الثلاثاء، إن هذه الحادثة لا يمكن تجاوزها ببساطة بواسطة إعفاء بعض قادة الشرطة، معتبرًا ذلك مؤامرة لا يمكن تجاوزها.

كلمة للرئيس

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناقش الأحداث الجارية في المجالين القضائي والاستخباراتي في الاجتماع الذي عقده بالقصر الرئاسي مع وزير العدل ورئيس الاستخبارات التركية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وذكر صحافيون مقربون من الحكومة أن أردوغان سيدلي بمعلومات تتعلق بهذه القضية في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزبه اليوم الأربعاء.

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