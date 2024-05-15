فيديو مريب.. مدرعات مصرية تصطف على حدود رفح

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تزامناً مع بدء الجيش الإسرائيلي هجومه على مدينة رفح المكتظة بالسكان والنازحين الفلسطينيين عند الحدود مع مصر، ووسط تحذيرات القاهرة من مخاطر التهجير، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع وصور تظهر القوة العسكرية المصرية.

مدرعات ودبابات

ومن بينها، انتشر فيديو قيل إنه لانتشار الجيش المصري على الحدود مع رفح حديثاً.

وأظهر المقطع مدرعات ودبابات عليها أعلام مصر وطائرة تحلق في الجو.

كما ادعى ناشرو الفيديو أن الجيش المصري بات على الحدود قرب معبر رفح، في رسالة مفادها "نحن جاهزون لكلّ السيناريوهات"..

وبينما حظي الفيديو بإعجابات كثيرة، تبين أنه قديم، حيث أرشد البحث إلى أنه يعود لتدريبات قديمة لا شأن لها بالتطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

كما تأكد أنه منشور على صفحة في فيسبوك بتاريخ 5 كانون الثاني/يناير من سنة 2020، ويرجح أنه يعود لحفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية سنة 2020، حينما أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة عن نشرها فيديو يضم لقطات لاصطفاف مدرعات تشبه تلك التي ظهرت في الفيديو المتداول.

التصعيد سيد الموقف

يذكر أن هذه التطورات أتت بينما أفاد مصدر مصري رفيع بأن القاهرة أبلغت إسرائيل بخطورة التصعيد بعد سيطرة تل أبيب على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مشددة على أنها جاهزة للتعامل مع السيناريوهات كافة.

من جهة أخرى، غادرت الوفود المفاوضة طاولة المفاوضات في القاهرة من دون اتفاق لتأمين هدنة ومنع هجوم إسرائيلي على رفح، فيما تكثف إسرائيل ضرباتها في قطاع غزة.

أما الجيش المصري، فيعد الأقوى في المنطقة العربية، والخامس عشر على مستوى العالم، بحسب مواقع عسكريّة متخصّصة.

وتولي مصر عناية كبيرة بجيشها ومعدّاته، حيث أنشأت إلى جانب وزارة الدفاع وزارة خاصة للإنتاج الحربي.