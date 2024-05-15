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أربع طلقات.. فيديو لمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

دبي - العربية.نت
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تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الأربعاء، لإطلاق نار ونقل إلى المستشفى بعد اجتماع حكومي في بلدة هاندلوفا بوسط البلاد كما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "دينيك إن ديلي" التي شاهد مراسلها نقل رئيس الوزراء إلى سيارة من قبل حراس الأمن إن الشرطة أوقفت المسلح المشتبه في إطلاقه النار.

من جانبها عبرت الرئيسة السلوفاكية زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح "الوحشي" على رئيس الوزراء.

محاولة اغتيال

وذكرت تقارير لتلفزيون "تي يه 3" السلوفاكي أن فيكو (59 عاما) أصيب في بطنه بعد إطلاق أربع طلقات عليه خارج دار الثقافة في بلدة هاندلوفا، على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال شرق العاصمة، وأضافت التقارير أنه تم اعتقال مشتبه به. وأغلقت الشرطة مكان الحادث.

بدوره أكد وزير داخلية سلوفاكيا أن رئيس الوزراء تعرض لمحاولة اغتيال، فيما دانت المفوضية الأوروبية محاولة الاغتيال.

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