أربع طلقات.. فيديو لمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

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تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الأربعاء، لإطلاق نار ونقل إلى المستشفى بعد اجتماع حكومي في بلدة هاندلوفا بوسط البلاد كما أفادت وسائل إعلام محلية.

Footage immediately following the Assassination Attempt on Slovakia’s Prime Minister, Robert Fico where he can be seen being Dragged into a Car by Security as the Shooter is Detained by several Bystanders and Police. pic.twitter.com/YNFOYVdHlS — OSINTdefender (@sentdefender) May 15, 2024

وقالت صحيفة "دينيك إن ديلي" التي شاهد مراسلها نقل رئيس الوزراء إلى سيارة من قبل حراس الأمن إن الشرطة أوقفت المسلح المشتبه في إطلاقه النار.

من جانبها عبرت الرئيسة السلوفاكية زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح "الوحشي" على رئيس الوزراء.

محاولة اغتيال

وذكرت تقارير لتلفزيون "تي يه 3" السلوفاكي أن فيكو (59 عاما) أصيب في بطنه بعد إطلاق أربع طلقات عليه خارج دار الثقافة في بلدة هاندلوفا، على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال شرق العاصمة، وأضافت التقارير أنه تم اعتقال مشتبه به. وأغلقت الشرطة مكان الحادث.

🚨 🇸🇰 Breaking: Slovakia



The Prime Minister of Slovakia Robert Fico has just been shot in public.



This comes only days after Fico formally & publicly rejected The WHO Global Pandemic Accord ‼️ pic.twitter.com/QIZOgGQCyE — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) May 15, 2024

بدوره أكد وزير داخلية سلوفاكيا أن رئيس الوزراء تعرض لمحاولة اغتيال، فيما دانت المفوضية الأوروبية محاولة الاغتيال.