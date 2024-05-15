مقتل قيادي في حزب الله بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته في لبنان

دقيقتان للقراءة

قتل شخصان مساء الثلاثاء بغارة شنّتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان، وفق الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية اللبنانية، في حين أفاد مصدر مقرّب من حزب الله بأن أحد القتيلين قائد ميداني للحزب.

هجوم مسير على سيارة

وقالت الوكالة "أدّت الغارة التي استهدفت سيارة على طريق عام صور - الحوش الى سقوط قتيلين في وقت توجهت فيه سيارات الإسعاف باتجاه المنطقة المستهدفة".

وأفاد مصدر مقرّب من حزب الله وكالة فرانس برس بأن أحد القتيلين في الغارة الإسرائيلية كان قائدا ميدانيا للحزب.

مقتل إسرائيلي وإصابة 5 جنود

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل شخص وإصابة خمسة جنود جراء صواريخ أُطلقت اليوم (الثلاثاء) من لبنان على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري في إحاطة متلفزة: "على الحدود الشمالية، قُتل مدني اليوم جراء صاروخ مضاد للدبابات أصاب أداميت" الكيبوتس الواقع عند الحدود مع لبنان.

"إصابة 4 إسرائيليين"

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن الاثنين، أنه نفذ هجومين بالطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة على موقعين عسكريين في شمال إسرائيل، فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 4 جنود في هجوم عبر الحدود.

تبادل القصف

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.

حصيلة القتلى من الطرفين

وأدى القصف المتبادل إلى مقتل قتل 413 شخصا على الأقلّ في لبنان، بينهم 263 مقاتلاً من حزب الله و79 مدنياً، وفق حصيلة أعدّتها فرانس برس استناداً إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وأحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 14 عسكرياً وعشرة مدنيين.

فيما دفع التصعيد عشرات آلاف السكان على جانبي الحدود إلى النزوح.