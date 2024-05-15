نتنياهو: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية منفصلة

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في وقت أعلنت فيه الحكومة الإسرائيلية بالإجماع رفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في المنظمة العالمية، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء أن حكومته قررت تخفيف اللوائح و"زيادة كبيرة" في الأجانب من حصة العمال في إسرائيل حيث تواجه البلاد نقصا في العمالة في ظل الحرب على غزة.

"لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية منفصلة"

وأعلن من بين الخطوات التي ستتخذها إسرائيل السماح بدخول المزيد أكثر من 300 ألف عامل أجنبي، أو ما يصل إلى 3.3% من السكان.

وقال البيان إن هذا يهدف إلى تغطية النقص في جميع أنحاء البلاد الاقتصاد، بما في ذلك البناء والزراعة والتمريض.

يأتي هذا بينما رفضت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في المنظمة العالمية.

تعليقاً على هذا القرار، أكد نتنياهو أن حكومته لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية منفصلة، زاعما ذلك تهديداً لأمن إسرائيل.

أغلبية ساحقة

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت وافقت بالأغلبية الساحقة يوم الجمعة الماضي، على مشروع قرار يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بإيجابية في مسألة حصول فلسطين على العضوية الكاملة.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الأممية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب الفيتو الأميركي في مجلس الأمن.

143 دولة تصوت لصالح مشروع قرار يمنح فلسطين العضوية الكاملة

كما وافق 143 عضوا من إجمالي 193 في الأمم المتحدة على القرار، مقابل رفض تسعة وامتناع 25 عن التصويت.

إلا أن القرار لا ينص على منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنه ببساطة يقر بأنهم مؤهلون للانضمام إليها.

كذلك يدعم القرار طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، ويحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.