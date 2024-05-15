"سأضحي بحياتي إن لزم الأمر".. أول خطاب لوزير دفاع روسيا الجديد
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في أول خطاب له بعد توليه وزارة الدفاع الروسية، تعهد أندريه بيلوسوف بأنه سيكرس نفسه بالكامل للمهام المقبلة، معربًا عن استعداده للتضحية حتى "بحياته إذا لزم الأمر" للوفاء بواجباته.
وقال بيلوسوف الذي تم ترشيحه لمنصب وزير الدفاع الروسي، أثناء إلقائه كلمة في مجلس الاتحاد، أمس الثلاثاء. : "أنا أدرك تمامًا مسؤوليتي تجاه البلاد والشعب الروسي ورئيس الاتحاد الروسي فيما يتعلق بالتعيين المقرر، وأتعهد باستخدام كل قوتي وصحتي وحياتي إذا لزم الأمر لحل المهام الموكلة إليّ"، مضيفا أن مبدأه هو أن "ارتكاب الأخطاء مسموح به، أما الكذب فلا".
وأشار وزير الدفاع الروسي الجديد أنه لا توجد خطط جديدة لحشد القوات الروسية، وبينما حدد بيلوسوف الأولويات الرئيسية في المجلس، أقر بالتحديات المتعلقة بالتوظيف في القوات المسلحة الروسية. وأوضح أنه لا توجد حاليًا خطط للتعبئة أو تدابير الطوارئ، وأكد أن قضايا التجنيد تتم معالجتها بشكل فعال، وأن التدابير المزمع اتخاذها جارية بالفعل.
تعديل وزاري
كما تحدث بيلوسوف عن الحاجة إلى ضمان توفير الأسلحة للوحدات، مع التركيز بشكل خاص على توريد الذخيرة والصواريخ، والطائرات دون طيار ومعدات الحرب الإلكترونية.
وعيّن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بيلوسوف مكان وزير دفاعه وصديقه المقرب منذ فترة طويلة، سيرغي شويغو، في تعديل كبير للقيادة العسكرية بعد أكثر من عامين من حرب موسكو ضد أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع الإنفاق الدفاعي.
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