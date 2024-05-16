أحمد أبو الغيط: نطالب المجتمع الدولي بمؤتمر للسلام يجسد رؤية الدولتين

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طالب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، المجتمع الدولي، وخاصة أصدقاء إسرائيل، بمؤتمر دولي للسلام يجسد رؤية الدولتين إنقاذا لمستقبل الشعوب في المنطقة، متهماً إسرائيل بمواصلة "عمليات التطهير العرقي في غزة بقوة السلاح".

وجاءت كلمة أبوالغيط في الجلسة الافتتاحية، الخميس، لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين، في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال إن "العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل حدثا تاريخيا فارقا لن تنساه الشعوب العربية".

وأكد أبوالغيط أن "العدوان الإسرائيلي على غزة أبرز أهمية الإنهاء الفوري للاحتلال"، مضيفاً أنه "يجب وضع مسار موثوق لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية".

واتهم الأمين العام للجامعة العربية حلفاء إسرائيل بتوفير "غطاء سياسي لاستمرار الحرب في غزة".

أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على غزة أبرز أهمية الإنهاء الفوري للاحتلال #العربية pic.twitter.com/Extk5qgkZk — العربية (@AlArabiya) May 16, 2024

وشدد على رفض كل أشكال "التهجير القسري" في قطاع غزة. وقال: "نريد الانتقال إلى المستقبل، وليس العودة إلى ماضٍ مأساوي".

وأوضح أبو الغيط على أن "أزمات المنطقة العربية لا تزال مفتوحة"، ملمحا إلى أن "الحرب في السودان تهدد حياة الملايين، ويجب إسكات البنادق فورا حفاظا على الدماء السودانية".

وأشار إلى أنه "في اليمن وليبيا وسوريا تتفاعل أزمات أنهكت الشعوب"، داعيا إلى ضرورة إيجاد "حلول عربية للأزمات" من خلال العمل الجماعي.

وأضاف أن الدول العربية تسعى إلى "علاقات حسن جوار تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية".