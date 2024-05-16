اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
خاركيف شمال شرقي أوكرانيا (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

أكبر اختراق لها بأوكرانيا.. روسيا تتقدم 278 كيلومتراً مربعاً في 7 أيام

روسيا تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيرات فوق القرم ومقاطعات بريانسك وكالوغا وتولا

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

سيطرت روسيا على 278 كيلومترا مربعا في غضون أسبوع في أوكرانيا ولا سيما في منطقة خاركيف في الشرق، في أكبر اختراق لها منذ سنة ونصف السنة على ما أظهر، الخميس، تحليل أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات للمعهد الأميركي لدراسة الحرب (ISW).

بين التاسع من أيار/مايو والخامس عشر منه، سيطرت روسيا على 257 كيلومترا مربعا في منطقة خاركيف وحدها في شمال شرق أوكرانيا، مركز الهجوم الروسي الجديد حيث أعنلت موسكو الاستيلاء على بلدات عدة. أما البقية وهي 21 كيلومترا مربعا، فقد تمت السيطرة عليها في مواقع مختلفة على خط الجبهة من بينها بلدة روبوتينه الاستراتيجية في جنوب البلاد.

وفي السياق، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 10 مسيرات فوق مقاطعات القرم وبريانسك وكالوغا وتولا خلال الليلة الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة صباح اليوم، أنه تم "إسقاط 4 مسيرات واعتراض اثنتين فوق أراضي جمهورية القرم، وتدمير مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأخرى فوق أراضي مقاطعة كالوغا، ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة تولا".

وكان حاكم مقاطعة كالوغا فلاديسلاف شابشا، قد أفاد في وقت سابق، بأن "قوات الدفاع الجوي أسقطت مُسيرة"، وأن المعلومات الأولية، "تشير إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي القول اليوم الخميس، إنه قبض على عملاء أوكرانيين في شبه جزيرة القرم، وإن أحدهم اعترف بتسريب معلومات حول أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي جسر القرم.

"سأضحي بحياتي إن لزم الأمر".. أول خطاب لوزير دفاع روسيا الجديد العرب والعالم "سأضحي بحياتي إن لزم الأمر".. أول خطاب لوزير دفاع روسيا الجديد

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، صباح الخميس، أنه أوقف "التقدّم" الروسي في مناطق معيّنة في خاركيف (شمال شرق) حيث شنّت موسكو هجوماً مباغتاً في العاشر من أيار/مايو، واستولت على مناطق جديدة.

وقال المتحدث باسم القوات الأوكرانية في المنطقة نازار فولوشين عبر التلفزيون، "لا يزال الوضع معقّداً في قطاع خاركيف ويتطوّر بشكل ديناميكي. تمكّنت قواتنا الدفاعية من تحقيق استقرار في الوضع جزئياً، وتمّ إيقاف تقدّم العدو في بعض المناطق والبلدات، لكنّه لا يزال يحاول تهيئة الظروف لمزيد من التقدّم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
العدل الأميركية" تكشف: بوينغ لصناعة الطائرات خرقت بنود اتفاق السلامة الأميركي العدل الأميركية" تكشف: بوينغ لصناعة الطائرات خرقت بنود اتفاق السلامة الأميركي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط