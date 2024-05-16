الجيش الإسرائيلي يقتل 3 بطولكرم.. ويقتحم محال صرافة في الضفة

دقيقتان للقراءة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قتل 3 شبان في مدينة طولكرم في سلسلة اقتحامات متزامنة مفاجئة لكبرى مدن الضفة الغربية تعرضت خلالها العديد من محال الصرافة للاستهداف واعتقل عدد من موظفيها.

هوية القتلى

وأعلنت الوزارة أن أعمار قتلى طولكرم تتراوح بين 22 و27 عاما، مشيرة إلى أن أسماءهم أيمن أحمد مبارك وحسام عماد دعباس ومحمد يوسف نصر الله.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت المصادر بأن خمسة آخرين على الأقل أصيبوا بجراح خلال عملية الاقتحام التي تشهدها المدينة.

اقتحامات في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم

لكن شهودا أبلغوا وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن القوات الإسرائيلية أيضا اقتحمت رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم.



ووفقا للشهود، انتشر الجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية وتمركز في عدد من أحيائها، فيما قال شاهد لوكالة أنباء العالم العربي إن هناك وجودا لقوات إسرائيلية في شوارع رام الله.

وشهدت طولكرم تمركزا للقوات الإسرائيلية في منطقة ميدان جمال عبد الناصر، كما اقتحم الجيش الإسرائيلي أيضا مدينة قلقيلية.

استهداف محال الصرافة

ووفقا لمصادر محلية وشهود، فإن الهدف الأساسي للعملية كان محال الصرافة في شركة كبرى تنتشر فروعها في الضفة.

وقال شهود إن الجيش الإسرائيلي اعتقل عددا من العاملين في تلك المحال، فيما تم تفجير أحدها في مدينة طولكرم.

مصادرة أموال

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القوات المقتحمة صادرت أموالا من تلك المحال.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي عن دواعي عملية الاقتحام التي تعرضت لها تلك المحال.