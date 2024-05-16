السيناتور غراهام للعربية: لم أقل إن إسرائيل عليها ضرب غزة بالنووي
كان غراهام طالب إسرائيل بأن تفعل كل ما عليها فعله لإنهاء الحملة العسكرية
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نفى السيناتور الأميركي ليندسي غراهام أنه طلب من إسرائيل ضرب غزة بالنووي. وأوضح: "لم أقل إن إسرائيل عليها إلقاء القنابل النووية على قطاع غزة، لكنني قلت إن هناك ضرورة للتخلص من حماس بأسرع وقت".
وكان غراهام طالب إسرائيل بأن تفعل كل ما عليها فعله لإنهاء الحملة العسكرية.
واعتبر غراهام أن قادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية "فاسدون"، مشيرا إلى ضرورة بناء مستقبل أفضل للفلسطينيين في غزة.
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام ينفي في لقاء مع العربية تصريحاته عن قصف #غزة بالقنابل النووية: أسيئ فهمها#العربية pic.twitter.com/LLqD0O9IUw— العربية (@AlArabiya) May 16, 2024
"إسرائيل مستعدة للحوار"
وقال إن إسرائيل مستعدة للجلوس على طاولة الحوار لأجل مستقبل الفلسطينيين، مضيفا "يجب التخلص من حماس قبل التفكير باليوم التالي للحرب في غزة".
كذلك قال إن حماس قد تعود بأشكال مختلفة إذا لم تنجز إسرائيل مهمتها في غزة.
ونقلت قناة NBC في برنامج Meet the Press عن غراهام صباح الأحد، أن "إسرائيل سيكون لها ما يبرر تسوية قطاع غزة بالأرض باستخدام سلاح نووي، وذلك ببساطة لأن الولايات المتحدة فعلت ذلك في هيروشيما وناغازاكي في الأربعينيات ضد اليابان التي شنت أولاً الحرب على الولايات المتحدة في بداية الحرب بهجومها على ميناء بيرل هاربور الأميركي".
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