اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
تعبيرية عن أطفال غزة - العربية نت
تعبيرية
الشرق الأوسط

الهلال الأحمر الفلسطيني: أكثر من 15 ألف طفل قتلوا بحرب غزة

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 35 ألفاً و233، بينما زاد عدد المصابين إلى 79 ألفاً و141

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، مقتل أكثر من 15 ألف طفل في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الجمعية عبر حسابها على منصة "إكس" أن 15 ألفا و103 أطفال قتلوا في الحرب الدائرة منذ أكثر من سبعة أشهر.

وتشن إسرائيل هجمات وعمليات برية بقطاع غزة منذ أن نفذت حركة حماس وفصائل أخرى هجوما مباغتا على بلدات ومعسكرات إسرائيلية بمحاذاة القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 35 ألفا و233، بينما زاد عدد المصابين إلى 79 ألفا و141.

واندلعت تلك الحرب بين إسرائيل وحماس في القطاع المحاصر، إثر هجوم غير مسبوق نفذته الحركة الفلسطينية داخل إسرائيل في السابع من نوفمبر، وأدى إلى مقتل 1170 شخصاً غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وخطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصاً ما زال 128 منهم محتجزين في غزة، توفي 36 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
العدل الأميركية" تكشف: بوينغ لصناعة الطائرات خرقت بنود اتفاق السلامة الأميركي العدل الأميركية" تكشف: بوينغ لصناعة الطائرات خرقت بنود اتفاق السلامة الأميركي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط