بعد مقتل 5 جنود بـ"نيران صديقة".. إسرائيل ترسل "المدد" لتوسيع عملية رفح

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أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي أرسل لواء إضافيا إلى رفح في جنوب قطاع غزة للانضمام إلى الفرقة 162 التي تشن عملية بالجزء الشرقي من المدنية منذ مطلع الشهر الجاري.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي من المتوقع أن توافق فيه الحكومة الإسرائيلية على توسيع الهجوم العسكري على رفح.

وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مقتل خمسة من جنوده في شمال قطاع غزة، في ظل الحرب الدائرة بالقطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقل موقع (واي نت) التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الجيش قوله، إن جنوده قتلوا أمس الأربعاء "بنيران صديقة"، مشيرا إلى إصابة ثمانية آخرين على الأقل بينهم ثلاثة حالتهم خطيرة.

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أيضا بأن الجنود الخمسة قتلوا بنيران دبابات الجيش، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول ملابسات مقتلهم.

هجوم رفح

وفي مطلع الشهر الجاري، بدأت إسرائيل هجومها على رفح، حيث لجأ 1.4 مليون نازح، وفقًا للأمم المتحدة.

وتشن إسرائيل حملة عسكرية انتقامية على قطاع غزة المحاصر منذ أكتوبر الماضي، في أعقاب هجوم نفذته حركة حماس في الشهر نفسه.