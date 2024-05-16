حزب الله يعلن إطلاق 60 صاروخاً.. وإسرائيل تقر بإصابة "موقع حساس"

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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن حزب الله اللبناني قصف الليلة الماضية موقعاً تابعاً لسلاح الجو وصفته بأنه "حساس للغاية" في شمال إسرائيل.

وذكرت الإذاعة أن طائرة مسيرة قصفت موقع "تل الشمايم" التابع لسلاح الجو بالقرب من مفرق جولاني في الجليل الأسفل.

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت في وقت سابق اليوم عن الجيش تأكيده على أن حزب الله أطلق طائرة مسيرة انفجرت بالقرب من موقع أمني حساس، على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود مع لبنان.

من جهته، أعلن حزب الله، الخميس، أنه قصف مواقع إسرائيلية بأكثر من 60 صاروخاً ردّاً على غارات ليلية على البقاع في شرق لبنان.

وقال في بيان إنه أطلق بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على مقر قيادة فرقة الجولان 210 ومواقع إسرائيلية أخرى.

من جهته، كان الجيش الإسرائيلي أعلن استهداف مواقع لحزب الله بينها موقع مرتبط "بمشروع الصواريخ الدقيقة".

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي. ويعلن الحزب في الأيام الأخيرة عن أسلحة يستخدمها للمرة الأولى منذ بدء التصعيد عبر الحدود.

وأسفر التصعيد عن مقتل 412 شخصاً على الأقل في لبنان، بينهم 265 مقاتلاً على الأقل من حزب الله و79 مدنياً. وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته عن مقتل 14 عسكرياً وعشرة مدنيين. ودفع التصعيد عشرات آلاف السكان على جانبي الحدود إلى النزوح.