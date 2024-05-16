روسيا: جندي أميركي محتجز يقر بالذنب في تهمة السرقة
قبضت الشرطة في مدينة فلاديفوستوك الواقعة في أقصى شرق روسيا على غوردون بلاك في الثاني من مايو للاشتباه في سرقته من امرأة كان على علاقة بها
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ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، أن جندياً أميركياً محتجزاً في مدينة فلاديفوستوك الروسية يدعى غوردون بلاك أقر بالذنب في تهم تتعلق بالسرقة ويتعاون مع المحققين.
ونقلت الوكالة عن ممثل لوزارة الداخلية المحلية قوله "إنه يتعاون (مع التحقيق) واعترف" بالذنب.
وقبضت الشرطة في مدينة فلاديفوستوك الواقعة في أقصى شرق روسيا على بلاك في الثاني من مايو للاشتباه في سرقته من امرأة كان على علاقة بها وأمرت المحكمة بأن يستمر احتجازه حتى الثاني من يوليو.
ونصحت الولايات المتحدة مواطنيها بعدم السفر إلى روسيا، وعزت ذلك إلى عدة أسباب، منها "احتمال التعرض لمضايقات وتركيز مسؤولين أمنيين في الحكومة الروسية على المواطنين الأميركيين من أجل اعتقال محتمل" والتنفيذ التعسفي للقانون.
وهناك عدد من الأميركيين احتجزوا منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022 من بينهم إيفان جيرشكوفيتش مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي قبضت عليه السلطات الروسية في 2023 بتهم تتعلق بالتجسس.
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