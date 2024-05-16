غوتيريش: الحرب بغزة مروعة وأرفض سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين
غوتيريش: أدعو لوقف إطلاق النار في السودان والتحول لعملية سياسية
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، أن الحرب في غزة مروعة مشيرا الى رفضه سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين.
غوتيريش: ما يحدث في غزة أكبر صراع ألحق ضررا بالمدنيين خلال عقود#العربية pic.twitter.com/5JN0c8bGnV— العربية (@AlArabiya) May 16, 2024
كما دعا خلال قمة البحرين لوقف إطلاق النار في السودان والتحول لعملية سياسية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الحرب في غزة "جرحٌ مفتوحٌ" قد يتسبب بعدوى في جسد المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن لا شيء يبرر "العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
وجدد غوتيريش خلال كلمته في القمة العربية التي تعقد في البحرين للمرة الأولى، دعوته إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع المحتجزين في غزة. وقال إن الحرب هي "الأكثر فتكاً من بين كل ما شهدتُه من نزاعات كأمين عام – بالنسبة للمدنيين وعمال الإغاثة والصحفيين وزملائنا في الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن الخسائر في صفوف المدنيين "لا تزال تتصاعد".
وانطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين، بكلمة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد فيها على ضرورة دعم جهود وقف إطلاق النار في غزة وإقامة دولة فلسطينية.
وبعد أن سلم ولي العهد السعودي أعمال القمة لملك البحرين، أشاد الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة بجهود الأمير محمد بن سلمان ومبادراته خلال رئاسة الدورة السابقة للقمة العربية، مشدداً على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية، ومؤكدا على أن منظمة التحرير الفلسطينية تظل هي الممثل الشرعي للفلسطينيين.
-
وسط ظروف استثنائية.. انطلاق أعمال القمة العربية الـ33 في البحرينأعمال القمة تتضمن عدة ملفات عاجلة ما بين الأمن والاقتصاد.. وحرب غزة على رأسها الخليج العربي
-
أحمد أبو الغيط: نطالب المجتمع الدولي بمؤتمر للسلام يجسد رؤية الدولتينطالب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، المجتمع الدولي، وخاصة أصدقاء ... العرب والعالم
-
إسماعيل هنية: نرفض أي تسوية بعد الحرب تستبعد حماس في غزةالعربية ميديا