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ليندسي غراهام (أرشيفية من فرانس برس)
ليندسي غراهام (أرشيفية من فرانس برس)
حوار خاص

ليندسي غراهام: يجب التخلص من حماس قبل التفكير باليوم التالي للحرب في غزة

نفى السيناتور الأميركي في مقابلة مع "العربية" أنه طلب من إسرائيل ضرب غزة بالنووي

العربية.نت
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قال السيناتور الأميركي ليندسي غراهام إن إسرائيل مستعدة للجلوس على طاولة الحوار لأجل مستقبل الفلسطينيين، مضيفا "يجب التخلص من حماس قبل التفكير باليوم التالي للحرب في غزة".

وأضاف السيناتور الجمهوري في مقابلة مع "العربية" أن حماس قد تعود بأشكال مختلفة إذا لم تنجز إسرائيل مهمتها في غزة.

واعتبر غراهام أن قادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية "فاسدون"، مشيرا إلى ضرورة بناء مستقبل أفضل للفلسطينيين في غزة.

"ضرب غزة بالنووي"

فيما نفى السيناتور الأميركي أنه طلب من إسرائيل ضرب غزة بالنووي. وأوضح: "لم أقل إن إسرائيل عليها إلقاء القنابل النووية على قطاع غزة، لكنني قلت إن هناك ضرورة للتخلص من حماس بأسرع وقت".

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وكان غراهام طالب إسرائيل بأن تفعل كل ما عليها فعله لإنهاء الحملة العسكرية.

وقال في حديثه إلى كريستين ويلكر على قناة NBC في برنامج Meet the Press صباح الأحد، إن "إسرائيل سيكون لها ما يبرر تسوية قطاع غزة بالأرض باستخدام سلاح نووي، وذلك ببساطة لأن الولايات المتحدة فعلت ذلك في هيروشيما وناغازاكي في الأربعينيات ضد اليابان التي شنت أولاً الحرب على الولايات المتحدة في بداية الحرب بهجومها على ميناء بيرل هاربور الأميركي".

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