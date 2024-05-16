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Mourners carry the bodies of three Palestinians, draped in the Palestinian flag during their funeral West Bank town of Tulkarem, Thursday, May 16, 2024. The Palestinian Health Ministry said that three Palestinian men, all under the age of thirty, were killed by Israeli fire overnight in the flashpoint city of Tulkarem, though the circumstances of the shootings were uncertain. (AP Photo/Majdi Mohammed)
من تشييع الشبان اليوم في الضفة
الشرق الأوسط

مقتل 3 في مداهمات إسرائيلية في الضفة شملت محال صرافة

أشارت سلطة النقد الفلسطينية إلى وقوع مداهمات في رام الله والخليل وجنين ونابلس وطوباس وقلقيلية شملت أكثر من 10 اعتقالات

العربية.نت
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ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية ومسؤولون فلسطينيون أن قوات إسرائيلية قتلت ثلاثة شبان خلال مداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، وشملت هذه المداهمات تفتيش محال صرافة.

وأوضحت وزارة الصحة أن أيمن أحمد مبارك (26 عاماً) وحسام عماد دعباس (22 عاماً) ومحمد يوسف نصر الله (27 عاماً) قتلوا أثناء توغل قوات إسرائيلية في مدينة طولكرم وتمركزها في مناطق بوسط المدينة.

ومدينة طولكرم هي إحدى البؤر الساخنة في الضفة الغربية، حيث تزايدت بالفعل الاشتباكات العنيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر.

وأشارت سلطة النقد الفلسطينية في بيان إلى وقوع مداهمات في رام الله والخليل وجنين ونابلس وطوباس وقلقيلية شملت أكثر من 10 اعتقالات.

محل صرافة مغلق اليوم في طولكرم
محل صرافة مغلق اليوم في طولكرم

وينذر تزايد العنف في الضفة الغربية بتصعيد أوسع نطاقاً في المنطقة مع احتدام الحرب في قطاع غزة. ومنذ اندلاع الصراع في غزة، شن الجيش الإسرائيلي مداهمات متكررة بالضفة، فيما هاجم مستوطنون يهود قرى فلسطينية. واعتُقل آلاف الفلسطينيين وقتل المئات خلال العمليات التي يقوم بها الجيش والشرطة الإسرائيلية.

ودانت سلطة النقد الفلسطينية في بيان مداهمة محال الصرافة، كما استنكرت "الاستيلاء على مبالغ مالية واستجواب عدد من العاملين".

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وجاء في البيان الصادر عن محافظ سلطة النقد فراس ملحم أن "محلات الصرافة.. خاضعة لرقابة سلطة النقد، وتخضع لمعايير امتثال صارمة".

وقال هاني أبو مويس، صاحب محلات الخليج للصرافة، التي لديها 11 فرعاً إن عدداً من موظفيه اعتقلوا. واتهم أبو مويس القوات الإسرائيلية بشن مداهمات للاستيلاء على الأموال.

وأضاف لوكالة "رويترز" في مكالمة هاتفية: "لا يمكن لنا أن نعمل شيئا مخالفا للقانون. نحن نعمل تحت مظلة سلطة النقد الفلسطينية.. لغاية الآن لم أحصر ما تم مصادرته من أموال ولكنها مبالغ كبيرة".

ومحال الصرافة ضمن المكونات الهامة في القطاع المالي بالضفة الغربية. ويفضل العديد من الفلسطينيين في المنطقة الدولار الأميركي أو الدينار الأردني في إجراء المعاملات المالية الكبيرة مثل شراء الأراضي أو المنازل أو السيارات رغم استخدام الشيقل الإسرائيلي في الحياة اليومية. ولدى العديد منهم أيضا أقارب يعيشون ويعملون في الخارج ويستخدمون محال الصرافة لإرسال الأموال إلى بلدهم.

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