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ملك الأردن خلال كلمته بالقمة العربية
ملك الأردن خلال كلمته بالقمة العربية
القمة العربية

ملك الأردن: نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وفصل غزة عن الضفة الغربية

الملك عبدالله الثاني: "منطقتنا تشهد واقعا أليما وغير مسبوق بسبب ما يحدث في غزة"

العربية.نت
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قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الخميس، إن الحرب في غزة يجب أن تتوقف فورا، مشيرا إلى أنه يجب مساندة الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها.

وقال خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ33 المنعقدة في البحرين، إن "منطقتنا تشهد واقعا أليما وغير مسبوق بسبب ما يحدث في غزة".

وأضاف بالقول إنه يجب أن يحصل الفلسطينيون على دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً بالقول: "نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وفصل غزة عن الضفة الغربية".

واختتم ملك الأردن بالقول: "نتصدى لعصابات إجرامية وميليشيات تهريب السلاح والمخدرات".

وتأتي هذه القمة ضمن ظروف استثنائية، حيث يتضمن مشروع جدول الأعمال المطروح 8 بنود رئيسية تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية.

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الشقُ السياسي يحتلُ نحوَ 70% من المِلفاتِ المطروحة على القادة العرب، لا سيما مع تعدد الأزمات في المنطقة وعلى رأسها الوضعُ في غزة، وسط توقعات بأن تَصدُر عن القمة قراراتٌ مهمة حول هذا الملف.

كذلك يتضمن مشروع جدول أعمال القمة بنداً حول الشؤون العربية والأمن القومي، يشتمل موضوعات وملفات عدة، من بينها التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية في السودان، وتطورات الوضع في ليبيا، وآخر المستجدات في الملف اليمني.

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