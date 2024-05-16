ملك الأردن: نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وفصل غزة عن الضفة الغربية

1 دقيقة للقراءة

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الخميس، إن الحرب في غزة يجب أن تتوقف فورا، مشيرا إلى أنه يجب مساندة الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها.

وقال خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ33 المنعقدة في البحرين، إن "منطقتنا تشهد واقعا أليما وغير مسبوق بسبب ما يحدث في غزة".

ملك الأردن: نشدد على ضرورة استمرار دعم الأونروا #العربية pic.twitter.com/bnbXpxXqOF — العربية (@AlArabiya) May 16, 2024

وأضاف بالقول إنه يجب أن يحصل الفلسطينيون على دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً بالقول: "نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وفصل غزة عن الضفة الغربية".

واختتم ملك الأردن بالقول: "نتصدى لعصابات إجرامية وميليشيات تهريب السلاح والمخدرات".

ملك الأردن: يجب مساندة الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها #العربية pic.twitter.com/AKt2ZglqUq — العربية (@AlArabiya) May 16, 2024

وتأتي هذه القمة ضمن ظروف استثنائية، حيث يتضمن مشروع جدول الأعمال المطروح 8 بنود رئيسية تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية.

الشقُ السياسي يحتلُ نحوَ 70% من المِلفاتِ المطروحة على القادة العرب، لا سيما مع تعدد الأزمات في المنطقة وعلى رأسها الوضعُ في غزة، وسط توقعات بأن تَصدُر عن القمة قراراتٌ مهمة حول هذا الملف.

كذلك يتضمن مشروع جدول أعمال القمة بنداً حول الشؤون العربية والأمن القومي، يشتمل موضوعات وملفات عدة، من بينها التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية في السودان، وتطورات الوضع في ليبيا، وآخر المستجدات في الملف اليمني.