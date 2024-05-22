اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
عناصر من الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة - فرانس برس
عناصر من الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة - فرانس برس
الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال القيادي في حماس أحمد ياسر القرة

الجيش الإسرائيلي: يعد القرة ناشطاً بارزاً في حماس في مجال الصواريخ المضادة للدبابات وشارك في هجوم 7 أكتوبر

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تصفية ناشط بارز في حماس في مجال الصواريخ المضادة للدبابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل أحمد ياسر القرة، وهو ناشط بارز في حماس في مجال الصواريخ المضادة للدبابات وشارك في هجوم 7 أكتوبر.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "بقيادة فرقة غزة، وهيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام، هاجمت قطعة جوية تابعة لسلاح الجو في خان يونس المخرب المدعو أحمد ياسر القرة، الذي كان يعتبر عنصرا بارزا في وحدة الصواريخ المضادة للدروع".

مقتل قيادي من حماس وإصابة اثنين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في البقاع العرب والعالم الشرق الأوسط مقتل قيادي من حماس وإصابة اثنين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في البقاع

وأضاف: "خلال التحضيرات لشن الغارة، رصدت وحدة 414 طفلا تواجد بالقرب من المخرب وبالتالي أوقفت تنفيذ الغارة فور رصده".

وتابع: "وبعد ابتعاد الطفل عن نطاق المبنى، تم تنفيذ الغارة التي أسفرت عن تصفية مخربين اثنين آخرين هما المدعو صهيب رائد أبو ريدة، وهو من مخربي قوات النخبة التابعة لحماس، والمدعو أنس أبو رجيلة وهو مخرب ينتمي إلى منظمة الجهاد الإسلامي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هدية من خامنئي.. العثور على خاتم رئيسي يعيد للأذهان قصة خاتم سليماني هدية من خامنئي.. العثور على خاتم رئيسي يعيد للأذهان قصة خاتم سليماني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط