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Warships float during a rehearsal for the Naval parade in Baltiysk, a Navy base in Russian Baltic Sea exclave, Russia, Thursday, July 28, 2022. The celebration of Navy Day in Russia is traditionally marked on the last Sunday of July and will be celebrated on July 31 this year. (AP Photo)
الجيش الروسي في بحر البلطيق (أرشيفية)
روسيا و بوتين

روسيا تعيد ترسيم حدودها البحرية.. وتثير غضب فنلندا وليتوانيا

وزارة الدفاع الروسية تقترح مراجعة الحدود في بحر البلطيق مبررة الأمر بأن الاتحاد السوفيتي استخدم في عام 1985 خرائط بحرية تعود لمنتصف القرن العشرين ولا تتوافق تماماً مع الإحداثيات الحديثة للخرائط

العربية.نت
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أظهر مشروع قرار حكومي أن وزارة الدفاع الروسية اقترحت مراجعة الحدود في المياه الإقليمية الروسية ببحر البلطيق، ما أثار انتقادات فنلندا وليتوانيا العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ووفقاً للمشروع الذي يحمل تاريخ 21 مايو، فإن الوزارة اقترحت تعديل الحدود حول الجزر الروسية في الجزء الشرقي من خليج فنلندا وحول كالينينغراد.

وجاء فيه أن "الحدود البحرية لروسيا الاتحادية ستتغير". وسيدخل القرار حيز التنفيذ في يناير 2025 في حال تمت الموافقة عليه.

وبررت وزارة الدفاع اقتراح التعديل بأن الاتحاد السوفيتي استخدم في عام 1985 خرائط بحرية تعود لمنتصف القرن العشرين ولا تتوافق تماماً مع الإحداثيات الحديثة للخرائط.

ولم يتضح على الفور من مشروع القرار التعديلات وما إذا كان قد جرت أي مشاورات مع الدول الأخرى المطلة على بحر البلطيق.

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وتعليقاً على الموضوع، قال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب إن "السلطات الفنلندية تحقق في المعلومات الواردة في وسائل الإعلام الروسية حول تحديد المناطق البحرية في خليج فنلندا".

وأضاف: "الحكومة تراقب الوضع عن كثب، وروسيا لم تكن على تواصل مع فنلندا بخصوص هذا الأمر، وستتعامل فنلندا كعادتها بهدوء وبناء على الوقائع".

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين، إن روسيا يجب أن تلتزم باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مضيفة أن روسيا تثير حالة من "الارتباك".

من جانبه، قال وزير خارجية ليتوانيا إن المقترح الروسي يمثل تصعيداً ضد حلف شمال الأطلسي وضد الاتحاد الأوروبي.

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