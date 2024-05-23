اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
ميناء حيفاء (رويترز)
ميناء حيفاء (رويترز)

فصائل عراقية: استهدفنا ميناء حيفا بصاروخ كروز

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

وسط أجواء متوترة في المنطقة منذ تفجر الحرب في قطاع غزة، وفي استمرار للهجمات التي نفذتها ولا تزال فصائل وميليشيات مسلحة مدعومة إيرانياً من العراق واليمن ولبنان ضد أهداف إسرائيلية، أعلنت فصائل عراقية مسلحة اليوم الخميس استهداف ميناء حيفا.

بعد توعد النجباء.. فصائل عراقية تقصف إيلات العراق بعد توعد النجباء.. فصائل عراقية تقصف إيلات

فقد ذكرت الفصائل في بيان عبر تليغرام أنها نفذت الهجوم نصرة لغزّة ورداً على "المجازر" التي ترتكبها إسرائيل، وأضافت أن الهجوم ضرب "أهدافا حيوية" بميناء حيفا وتم بصاروخ كروز.

وكانت الفصائل التي تطلق على نفسها "اسم المقاومة الإسلامية في العراق" قد ذكرت في وقت مبكر من صباح اليوم أنها استهدفت ما وصفته بأنه "هدف حيوي" في إيلات جنوب إسرائيل بالطيران المسير.

ودأبت هذه الفصائل على إعلان استهدافها أهدافا داخل إسرائيل، دون أن يتسنى التأكد من ذلك

وكانت فصائل عراقية مسلحة قد أعلنت الثلاثاء الماضي أنها استهدفت إيلات جنوب إسرائيل بطائرتين مسيرتين، مشيرة إلى أن الاستهداف يأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

"وحدة الساحات"

ومنذ تفجر الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر يوم السابع من أكتوبر الماضي، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، أعلنت العديد من الفصائل المسلحة والميليشيات التي تدور في فلك إيران اصطفافها ضمن ما أطلق عليه "وحدة الساحات" في إشارة إلى تنفيذ هجمات من قبل تلك المجموعات سواء في اليمن حيث الحوثيون أو حزب الله في لبنان، وفصائل مسلحة بالعراق وسوريا ضد إسرائيل، دعماً لحماس.

فقد شهد الجنوب اللبناني منذ الأيام الأولى للحرب ولا يزال مواجهات شبه يومية بين إسرائيل وحزب الله.

من الحدود الجنوبية اللبنانية (أ ف ب)
من الحدود الجنوبية اللبنانية (أ ف ب)

كذلك، نفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم ضد سفن شحن تجارية بالبحر الأحمر، ما أدى إلى عرقلة الملاحة في هذا الممر البحري الهام دولياً.

كما شنت الفصائل العراقية عدة هجمات ضد قواعد عسكرية تضم قوات أميركية في البلاد خلال الأشهر الماضية قبل أن تتوقف منذ فبراير ومن ثم تستأنف ثانية قبل نحو أسبوعين.

وأطلقت أيضا بعض الصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل، إلا أنها لم تؤد لآثار تذكر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إسرائيل ترفض طلب الأردن تمديد اتفاقية المياه لخمس سنوات وتمددها 6 أشهر فقط إسرائيل ترفض طلب الأردن تمديد اتفاقية المياه لخمس سنوات وتمددها 6 أشهر فقط
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط