فصائل عراقية: استهدفنا ميناء حيفا بصاروخ كروز

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وسط أجواء متوترة في المنطقة منذ تفجر الحرب في قطاع غزة، وفي استمرار للهجمات التي نفذتها ولا تزال فصائل وميليشيات مسلحة مدعومة إيرانياً من العراق واليمن ولبنان ضد أهداف إسرائيلية، أعلنت فصائل عراقية مسلحة اليوم الخميس استهداف ميناء حيفا.

فقد ذكرت الفصائل في بيان عبر تليغرام أنها نفذت الهجوم نصرة لغزّة ورداً على "المجازر" التي ترتكبها إسرائيل، وأضافت أن الهجوم ضرب "أهدافا حيوية" بميناء حيفا وتم بصاروخ كروز.

وكانت الفصائل التي تطلق على نفسها "اسم المقاومة الإسلامية في العراق" قد ذكرت في وقت مبكر من صباح اليوم أنها استهدفت ما وصفته بأنه "هدف حيوي" في إيلات جنوب إسرائيل بالطيران المسير.

ودأبت هذه الفصائل على إعلان استهدافها أهدافا داخل إسرائيل، دون أن يتسنى التأكد من ذلك

وكانت فصائل عراقية مسلحة قد أعلنت الثلاثاء الماضي أنها استهدفت إيلات جنوب إسرائيل بطائرتين مسيرتين، مشيرة إلى أن الاستهداف يأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

"وحدة الساحات"

ومنذ تفجر الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر يوم السابع من أكتوبر الماضي، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، أعلنت العديد من الفصائل المسلحة والميليشيات التي تدور في فلك إيران اصطفافها ضمن ما أطلق عليه "وحدة الساحات" في إشارة إلى تنفيذ هجمات من قبل تلك المجموعات سواء في اليمن حيث الحوثيون أو حزب الله في لبنان، وفصائل مسلحة بالعراق وسوريا ضد إسرائيل، دعماً لحماس.

فقد شهد الجنوب اللبناني منذ الأيام الأولى للحرب ولا يزال مواجهات شبه يومية بين إسرائيل وحزب الله.

كذلك، نفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم ضد سفن شحن تجارية بالبحر الأحمر، ما أدى إلى عرقلة الملاحة في هذا الممر البحري الهام دولياً.

كما شنت الفصائل العراقية عدة هجمات ضد قواعد عسكرية تضم قوات أميركية في البلاد خلال الأشهر الماضية قبل أن تتوقف منذ فبراير ومن ثم تستأنف ثانية قبل نحو أسبوعين.

وأطلقت أيضا بعض الصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل، إلا أنها لم تؤد لآثار تذكر.