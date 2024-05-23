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من إيلات (أرشيفية- فرانس برس)
من إيلات (أرشيفية- فرانس برس)

إسرائيل: اعترضنا هدفاً جوياً فوق خليج إيلات

دبي - العربية.نت
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أفاد مراسل العربية/الحدث بدوي انفجارات في مدينة إيلات جنوب إسرائيل.

فصائل عراقية: استهدفنا ميناء حيفا بصاروخ كروز العرب والعالم فصائل عراقية: استهدفنا ميناء حيفا بصاروخ كروز

وأضاف أن سلاح البحرية الإسرائيلي اعترض هدفا جويا فوق خليج إيلات.

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وكانت فصائل عراقية مسلحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، استهداف ميناء حيفا. وذكرت في بيان عبر تليغرام أنها نفذت الهجوم نصرة لغزّة ورداً على "المجازر" التي ترتكبها إسرائيل. وأضافت أن الهجوم ضرب "أهدافا حيوية" بميناء حيفا وتم بصاروخ كروز.

وكانت الفصائل التي تطلق على نفسها "اسم المقاومة الإسلامية في العراق" قد ذكرت في وقت مبكر من صباح اليوم أنها استهدفت ما وصفته بأنه "هدف حيوي" في إيلات جنوب إسرائيل بالطيران المسير.

استهداف إيلات

يذكر أن فصائل عراقية مسلحة أعلنت، الثلاثاء الماضي، أنها استهدفت إيلات بطائرتين مسيرتين.

ودأبت هذه الفصائل على إعلان استهدافها أهدافا داخل إسرائيل، دون أن يتسنى التأكد من ذلك.

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