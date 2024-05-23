إسرائيل: اعترضنا هدفاً جوياً فوق خليج إيلات

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أفاد مراسل العربية/الحدث بدوي انفجارات في مدينة إيلات جنوب إسرائيل.

وأضاف أن سلاح البحرية الإسرائيلي اعترض هدفا جويا فوق خليج إيلات.

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وكانت فصائل عراقية مسلحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، استهداف ميناء حيفا. وذكرت في بيان عبر تليغرام أنها نفذت الهجوم نصرة لغزّة ورداً على "المجازر" التي ترتكبها إسرائيل. وأضافت أن الهجوم ضرب "أهدافا حيوية" بميناء حيفا وتم بصاروخ كروز.

وكانت الفصائل التي تطلق على نفسها "اسم المقاومة الإسلامية في العراق" قد ذكرت في وقت مبكر من صباح اليوم أنها استهدفت ما وصفته بأنه "هدف حيوي" في إيلات جنوب إسرائيل بالطيران المسير.

استهداف إيلات

يذكر أن فصائل عراقية مسلحة أعلنت، الثلاثاء الماضي، أنها استهدفت إيلات بطائرتين مسيرتين.

ودأبت هذه الفصائل على إعلان استهدافها أهدافا داخل إسرائيل، دون أن يتسنى التأكد من ذلك.