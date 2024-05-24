إسرائيليون يهنئون إسبانيا: لا تتراجعي عن الاعتراف بفلسطين

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على الرغم من أن القرار قد أغضب حكومتهم، فإن حوالي 20 شخصا تجمعوا خارج السفارة الإسبانية وسط تل أبيب لتهنئة إسبانيا على اعترافها بالدولة الفلسطينية المستقلة.

"الشعب المتحد لن يهزم أبدا"

وحمل المتظاهرون لافتات وهتفوا بالعبرية والعربية والإسبانية، مطالبين إسبانيا بعدم التراجع عن القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 28 مايو.

كما حمل العديد من الحاضرين لافتات تدعو الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو إسبانيا.

ومثل المتظاهرون العديد من المنظمات اليسارية، بما في ذلك مجموعة المجتمع المدني الإسرائيلية الفلسطينية "مقاتلون من أجل السلام"، والحزب الشيوعي "حداش"؛ ورابطة الشباب الشيوعي في إسرائيل.

إلى أن انتهت التظاهرة بأغنية "الشعب المتحد لن يهزم أبدا"، وهي أغنية احتجاجية تشيلية باللغة الإسبانية.، وفقا للصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

Some 20 Israeli protesters outside the Spanish embassy in central TLV Fri morning:



'Good morning dear ambassador, recognize Palestine now!' pic.twitter.com/LGoyBZhYrS — Noam Lehmann (@insomniacalpaca) May 24, 2024

وقال المتظاهر إيلي جوزانسكي، إن "المتظاهرين كانوا يأملون في إقناع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوة دبلوماسية واحدة للضغط على إسرائيل، لقبول تسوية سياسية تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيلية وعاصمتها القدس المشتركة، ومعالجة محنة اللاجئين الفلسطينيين".

كما أشار جوزانسكي إلى أن "أحد العاملين بالسفارة الإسبانية جاء للتحدث إلينا، فقط لفهم من نحن سياسيا".

يأتي هذا بينما من المقرر أن يدخل اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالدولة الفلسطينية، حيز التنفيذ في 28 مايو.

اعترافها بالدولة الفلسطينية

وكانت إسبانيا وأيرلندا والنرويج أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية، في قرار رحبت به السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي ودول عربية، ورفضته إسرائيل واعتبرت الولايات المتحدة أنه لا يخدم حل الدولتين.

رأى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدية لحماس.

وأضاف أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدية لحماس، بل على العكس تماما، لأن السلطة الفلسطينية لا تمثل الحركة، وذلك لأنهما على خلاف عميق، وفق قوله.

كما تابع أن الاتحاد الأوروبي تحدث بالفعل ومول واجتمع مع السلطة الفلسطينية.

وشدد على أنه في كل مرة يتخذ فيها أحد قرارا بدعم دولة فلسطينية يكون رد فعل إسرائيل تحويل الأمر إلى معاداة للسامية.

وجاءت الخطوة بعد أن أمضت الدول الثلاث شهورا في إقناع دول أوروبية، منها فرنسا والبرتغال وبلجيكا وسلوفينيا، لحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.

وتعترف بالفعل نحو 144 دولة من أصل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، بما في ذلك أغلب دول نصف الكرة الأرضية الجنوبي وروسيا والصين والهند.