بكين: تطويقنا لتايوان هدفه اختبار "الاستيلاء على السلطة"

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أعلنت الصين الجمعة أنّ المناورات العسكرية التي تجريها حالياً حول تايوان تهدف إلى اختبار قدرة جيشها على "الاستيلاء على السلطة" في الجزيرة المتمتّعة بحكم ذاتي.

"اختبار القدرة على الاستيلاء على السلطة"

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني قوله إنّ المناورات التي بدأت الخميس وتنتهي الجمعة تهدف إلى اختبار "القدرة على الاستيلاء على السلطة وتوجيه ضربات والسيطرة على مناطق رئيسية".

وكانت الصين قد باشرت مناورات عسكرية حول تايوان عقب أيام على تنصيب الرئيس الجديد لاي تشينغ-تي،

تصرف استفزازي

من جهتها، قالت الناطقة باسم الرئاسة التايوانية كارين كوو في بيان، إنه من المؤسف رؤية الصين تلجأ إلى تصرف عسكري أحادي الجانب ومستفز يهدد الديموقراطية والحرية في تايوان فضلا عن السلام والاستقرار الإقليميين، وفق تعبيرها.

كما أضافت أن بلادها ستستمر في الدفاع عن الديموقراطية في وجه التحديات والتهديدات الخارجية.

"مثيرة للقلق"

فيما اعتبر قائد عسكري أميركي أن المناورات العسكرية الصينية حول تايوان "مثيرة للقلق" لكنها ليست غير متوقعة.

وقال الجنرال ستيفن سكلينكا، نائب قائد القيادة الأميركية بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، أمام حشد في كانبيرا، إن الجميع كان يتوقع شيئا كهذا، مشدداً على أن دولا أخرى إلى جانب الولايات المتحدة يجب أن تعرب عن معارضتها لهذه المناورات.

#breaking First video of China military exercises around Taiwan via CCTV/Weibo.



PLA statement: "Taiwan independence”and peace across the Taiwan Strait are incompatible



The Eastern Theater Command launches the "Joint Sword-2024A" exercise. It is a powerful punishment for the… pic.twitter.com/7ouRaaxHEQ — Will Ripley (@willripleyCNN) May 23, 2024

وأوضح أنه من المهم أن تندد الولايات المتحدة بالصينيين لكن سيكون التأثير أقوى برأيي عندما يصدر التنديد من دول أخرى في المنطقة، مشدداً على أن هدف الصين من المناورات موجه للداخل وليس للمجتمع الدولي، وفق تعبيره.

مناوارت أخرى

يشار إلى أن آخر مرة كانت أعلنت فيها الصين عن مناورات عسكرية مماثلة حول تايوان، كانت في أغسطس/آب الماضي بعد توقف لاي، نائب الرئيس آنذاك، في الولايات المتحدة خلال زيارة للباراغواي.

وفي أبريل/نيسان، أجرت الصين مناورات تحاكي تطويق الجزيرة في أعقاب لقاء الرئيسة السابقة للجزيرة تساي إنغ وين برئيس مجلس النواب الأميركي آنذاك كيفن مكارثي في كاليفورنيا.

كما أطلقت الصين مناورات عسكرية كبيرة في عام 2022 بعد زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك، لتايوان.

يشار إلى أن جزيرة تايوان، التي تعدها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتعهد باستعادتها، تقع في قلب التوترات الصينية الأميركية خاصة، في ظل كون الولايات المتحدة المورد الرئيس للأسلحة التايوانية.

وتعد الصين تايوان واحدة من مقاطعاتها التي لم تتمكن بعد من إعادة توحيدها مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في 1949.

وتقول الصين إنها تفضل إعادة التوحد بطريقة "سلمية" مع الجزيرة التي يحكم سكانها البالغ عددهم حوالي 23 مليونا نظام ديمقراطي، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية للقيام بذلك إذا لزم الأمر، كما تعد تلك المناورات أحد أبرز نقاط الاستفزاز بين الطرفين.