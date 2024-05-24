مدحه واعتبره عبقرياً.. إعجاب من طرف واحد بين ترامب وبوتين

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أعادت تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب الأخيرة عن استغلاله العلاقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للإفراج عن أحد الصحافيين الأميركيين، إلى الأذهان مجدداً تصريحات مشابهة كال فيها ترامب المديح لسيد الكرملين خلال السنوات السابقة.

فقد علق ترامب أمس الخميس على حسابه في منصة "تروث سوشيال" موحيا بأنه سيستغل علاقاته مع بوتين في مسعى لإطلاق سراح الصحافي إيفان جيرشكوفيتش، مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، من السجن.

إلا أن هذا التصريح ليس الأول من نوعه الذي يتحدث فيه ترامب عن الرئيس الروسي، فمنذ أعوام مدح الرجل بل وصلت الأمور إلى حد تأكيد إعجابه بذكائه حتى.

"عبقري"

ففي العام 2022 أي مع بداية حرب أوكرانيا عندما أعلن بوتين ضم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا، أبدى ترامب إعجابه بهذا القرار بل اعتبره "عبقريا".

وعندما سئل الرئيس الأميركي السابق حينها خلال مقابلة مع إذاعة يمينية عن رأيه في اعتراف الرئيس الروسي باستقلال دونيتسك ولوغانسك، أجاب بالقول: "هذا عمل عبقري".

كما اعتبر في ذات المقابلة أنّ تكتيكات بوتين "ذكية"، من دون أن يعقّب أكثر، مضيفا أنّ الولايات المتحدة يمكن أن تطبّق مثل هذه التكتيكات عند حدودها مع المكسيك.

وصفه بـ"الذكي"

وفي شباط من ذات العام وصف المرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية في تعليق له على الحرب بأوكرانيا الرئيس الروسي بـ"الذكي"، فيما تهجم على قادة الدول الغربية وفي مقدمتهم الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن واعتبرهم "أغبياء جدا".

فيما أرجع ترامب الغزو الروسي للأراضي الاوكرانية إلى "ضعف" خلفه الديمقراطي جو بايدن.

ومع بداية عام 2023 وتحديداً في يناير/كانون الثاني، وعبر منصته "سوشيال تروث" فجر ترامب تصريحاً من العيار لثقيل، قال فيه إنه يثق في بوتين أكثر من الاستخبارات الأميركية.

"أثق فيه أكثر من مخابراتنا"

وأرفق المنشور حنيها بمقال عن المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي تشارلز ماك غونيغال، وهو شخصية بارزة في تحقيق حول علاقات مزعومة بين حملة ترامب وروسيا قبل انتخابات عام 2016، وتم القبض للاشتباه في عدد من الجرائم.

وفي يونيو/حزيران من ذات العام، قال ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن لديه علاقة جيدة وقوية مع الرئيس الروسي، رغم أنهما لم يتواصلا منذ فترة طويلة.

وأشار حينها إلى أنه لو بقي في رئاسة الولايات المتحدة، لما بدأ بوتين العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

أما في بداية العام الحالي وعقب وفاة المعارض الروسي ألكسي نافالني في شباط/فبراير 2024، رفض ترامب خلال برنامج "تاون هول" على شبكة "فوكس نيوز" توجيه أي انتقاد لبوتين، موجّها سهام انتقاداته إلى النظام القضائي في بلاده مشبها إياه بالفاشي والشيوعي.

"أحب بوتين"

في موازاة ذلك وفي مارس 2024 أكد ترامب في مقابلة مع قناة "جي بي نيوز" البريطانية، أنه يحب الرئيس الروسي، مشددا على ضرورة التفاوض معه لحل نزاع أوكرانيا. وقال: "أحب بوتين. أنا على علاقة جيدة معه وعلى علاقة جيدة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ. هذا جيد، وليس سيئا".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق طالما اعتمد الدبلوماسية والليونة مع روسيا، حتى إنه في بعض الأحيان أعرب بشكل صريح عن إعجابه ببوتين، رغم أن الأخير وفي معرض رده على أحد أسئلة الصحافيين حول من يفضل رئيساً لأميركا مستقبلاً، اختار بايدن، عازيا ذلك إلى أنه يمكن توقع تصرفاته على عكس ترامب.