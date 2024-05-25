بعد المناورات حول تايوان.. واشنطن لبكين: تحلوا بضبط النفس

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" إزاء التدريبات العسكرية الصينية في مضيق تايوان وحول تايوان.

وأضافت في بيان أن واشنطن تحث الصين بقوة على التحلي بضبط النفس، وفق رويترز.

"السيف المشترك-2024A"

يأتي ذلك بعدما أعلنت الصين، أمس الجمعة، انتهاء المناورات العسكرية الواسعة النطاق التي كانت تجريها منذ الخميس حول تايوان، وتخللها تشدد في لهجة بكين حيال تايبيه وصل إلى حد التلويح بـ"الحرب"، بعد أيام من تصريحات اعتبرتها انفصالية للرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ-تي.

كما نشر الجيش الصيني ليل أمس لقطات "لأفضل لحظات" التدريبات تظهر شاحنات تحمل صواريخ ومقاتلات تقلع وعسكريين على متن سفن حربية يراقبون بالمنظار سفناً تايوانية.

إرسال إشارة عدم رضا

والغرض من مناورات "السيف المشترك-2024A" التي استمرت يومين، إرسال إشارة عدم رضا إلى سلطات الجزيرة التي تؤكد بكين أنها جزء من أراضيها.

كذلك هدفت هذه التدريبات بشكل خاص إلى محاكاة حصار مفروض على تايوان، وسمحت للسفن الصينية بالاقتراب من الجزيرة "كما لم يحدث من قبل"، على ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن خبراء عسكريين.

"استفزاز صارخ للنظام العالمي"

فيما اعتبرت تايوان أن المناورات "استفزازاً صارخاً للنظام العالمي".

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارين كوو في بيان اليوم إن "الاستفزاز الجديد الأحادي الجانب من قبل الصين، لا يقوّض فقط الوضع القائم للسلام والاستقرار في مضيق تايوان، بل هو أيضاً استفزاز صارخ للنظام العالمي، يثير خوفاً جدياً وإدانة من المجتمع الدولي".

"هذا لعب بالنار"

وكانت الصين قد استاءت من التصريحات التي أدلى بها رئيس تايوان خلال حفل تنصيبه، الاثنين، لاسيما قوله إن "جمهورية الصين" (الاسم الرسمي لتايوان) وجمهورية الصين الشعبية "ليست أي منهما تابعة للأخرى".

في حين رأت بكين في هذه العبارات "اعترافاً بالاستقلال" من جانب تايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان أمس إن لاي "تحدى على نحو جدي مبدأ الصين الواحدة... وهذا يجر مواطنينا في تايوان إلى وضع خطر محفوف بالحرب والمخاطر".

كما أردف: "في كل مرة تستفزنا (الحركة الداعمة) لاستقلال تايوان، سنذهب أبعد في إجراءاتنا المضادة، حتى تتحقق إعادة التوحيد الكاملة للوطن الأم"، مشدداً على أن "هذا لعب بالنار، ومن يلعبون بالنار سيحترقون بها بالتأكيد".

يشار إلى أن الصين تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها لم تفلح بعد في توحيده مع البر الرئيسي منذ نهاية الحرب الأهلية ووصول الحزب الشيوعي إلى الحكم في 1949.

وبينما تؤكد بكين أنها تفضل إعادة توحيد "سلمية" مع الجزيرة التي يقطنها 23 مليون نسمة، وتتمتع بنظام حكم ديمقراطي، لم تستبعد استخدام القوة إن لزم الأمر لتحقيق هذا الهدف.