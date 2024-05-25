"حذرت من مخاطر العصيان".. نتنياهو يعلق على فيديو الجندي المتمرد

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بعد تداول فيديو لجندي إسرائيلي يعلن التمرد على وزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس الأركان، هرتسي هاليفي، ويعلن ولاءه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، علق نتنياهو على المقطع.

"حذرت من مخاطر العصيان"

فقد قال نتنياهو: "لقد حذرت مرات عديدة من مخاطر العصيان، وأرفض بشكل قاطع أي نوع من العصيان من أي جهة كانت، وأتوقع من جميع الأنظمة معاملة التمرد بطريقة واحدة".

"جندي يدعو للتمرد"

وكان انتشر مقطع لجندي إسرائيلي ملثم يدعو إلى التمرد على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي.

وقال الجندي في الفيديو الذي نشره على تليغرام: "لن نستمع إلا لرئيس الوزراء"، بينما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع فتح تحقيق في الواقعة.

"عليكما الاستقالة".. فيديو متداول لجندي إسرائيلي متواجد بـ #غزة يعلن تمرده على وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي ودعمه المطلق لـ #نتنياهو#إسرائيل#الحدث pic.twitter.com/YFub0H0Wvz — ا لـحـدث (@AlHadath) May 25, 2024

"هذا الفيديو لك"

وأعلن الجندي في الفيديو: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذا الفيديو لك، نحن جنود الاحتياط لا ننوي تسليم المفاتيح لأي سلطة فلسطينية".

كما أكد أن 100 ألف جندي احتياطي مستعدون للقتال حتى النهاية، مشددا على رفضهم تسليم القطاع إلى حماس أو السلطة الفلسطينية أو حتى أي قيادة عربية أخرى.

"نجل نتنياهو يعيد نشره

وختم مجددا دعمه المطلق لنتنياهو، الذي دارت ولا تزال خلافات شتى بينه وبين غالانت حول الحرب، وإدارة القطاع الفلسطيني المدمر.

وكان نجل رئيس الوزراء، يائير نتنياهو، قد أعاد نشر الفيديو على حسابه الشخصي.

ويواجه نتنياهو انتقادات حادة في الداخل والخارج بسبب عدم توضيحه موعدا لنهاية الحرب بعد أكثر من سبعة أشهر على تفجرها، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر.