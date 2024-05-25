فيديو ينشر لأول مرة.. رئيسي يتجول بموقع عسكري تابع لحزب الله

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مشاهد عمرها 6 سنوات لكنها تعرض لأول مرة نشرتها وسائل إعلام تابعة لحزب الله من زيارة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لأحد مواقع الحزب العسكرية في لبنان.

"يتجول في موقع عسكري"

ويظهر رئيسي الذي لم يكن قد وصل للرئاسة في إيران حينها، في الفيديو مع مرافقيه وهم يتجولون في أحد المواقع العسكرية، بينما يقوم أحد عناصر الحزب بتقديم الشرح له على الأسلحة الموجودة، فيما يحيط به عناصر آخرون من الحزب.

فيديو عمره 6 سنوات

وبحسب وسائل إعلام حزب الله فإن هذه المشاهد تم التقاطها أثناء زيارة قام بها رئيسي إلى جنوب لبنان في العام 2018.

وشهدت إيران الخميس مراسم دفن رئيسي في مسقط رأسه بمشهد في ضريح الإمام الرضا، بعد أيام من حادث تحطم مروحية أدى إلى مقتله ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما.

مقتل رئيسي وعبداللهيان بتحطم مروحية

وكان رئيسي البالغ 63 عاماً لقي حتفه يوم الأحد الماضي إلى جانب وزير الخارجية وستة مرافقين آخرين عندما تحطمت المروحية التي كانوا يستقلونها فوق منطقة جبلية في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد خلال عودتهم من مراسم تدشين سد عند الحدود مع أذربيجان.

يذكر أن الرئيس الإيراني الراحل المتشدد كان انتخب في العام 2021 خلفا للمعتدل حسن روحاني فيما كان الاقتصاد يعاني من تداعيات العقوبات الأميركية إزاء نشاطات إيران النووية.

فيما شهدت البلاد خلال توليه السلطة احتجاجات واسعة النطاق وتفاقم الأزمة الاقتصادية.