"معجب برؤية محمد بن سلمان".. ولي عهد الأردن ضيف "العربية"

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في مقابلة خاصة وحصرية مع "العربية"، تحدث ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بن الحسين عن عدة ملفات داخلية وخارجية بارزة.

مستقبل البلاد في الأعوام القادمة وحديث مطول حول أبرز الملفات العربية.. مقابلة خاصة وحصرية مع ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على #العربية الأحد المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت #السعودية pic.twitter.com/v61sfR7wSK — العربية (@AlArabiya) May 24, 2024

فخلال المقابلة التي تعد الأولى من نوعها، تطرق الأمير الحسين إلى مستقبل بلاده خلال الحقبة المقبلة.

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كما تحدث مطولاً عن أبرز الملفات العربية، وأشاد خلالها برؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قائلاً "معجب برؤية محمد بن سلمان الطموحة".

تأتي المقابلة في مناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم في البلاد، وستعرض على شاشة العربية الأحد المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

يشار إلى أن ولي العهد الأردني هو الابن الأكبر للملك عبد الله الثاني بن الحسين، أنهى تعليمه الثانوي في مدرسة كينغز أكاديمي في الأردن، كما التحق بجامعة جورج تاون ليتخرج فيها بعد دراسة التاريخ الدولي بها.

وبموجب الدستور فقد أصبح الحسين وليًّا للعهد في الأردن بعد تنحي سلفه في المنصب الأمير حمزة بن الحسين.

تخرج من أكاديمية ساند هيرست الملكية في 2017م، ليُرفّع بعدها من رتبة ملازم ثانٍ لرتبة ملازم أول في الجيش الأردني.

وأصبح الحسين بن عبد الله الثاني وليا للعهد بموجب الدستور في 28 من كانون الأول من العام 2004م، وبموجب مرسوم ملكي في 2 يوليو/تموز من عام 2009م.