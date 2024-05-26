القسام تعلن أسر جنود في غزة.. والجيش الإسرائيلي ينفي

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أعلن المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، السبت، أن مقاتلي الحركة أسروا جنودا إسرائيليين أثناء القتال في غزة.

"عملية مركبة"

وقال إن مقاتلي القسام نفذوا عصر السبت "عملية مركبة" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأوقعوا قوة اسرائيلية بين قتيل وجريح وأسير.

وأضاف في كلمة مصورة أن عناصر كتائب القسام "استدرجت" قوة إسرائيلية إلى نفق بالمخيم "وأوقعوها في كمين داخل هذا النفق وعلى مدخله".

"بين قتيل وجريح وأسير"

كما أشار إلى أن مقاتلي كتائب القسام اشتبكوا مع أفراد هذه القوة ثم هاجموا قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان وأصابوها بشكل مباشر، وقال إنهم "أوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير".

الجيش الإسرائيلي ينفي

لكن الجيش الإسرائيلي نفى خطف أي من جنوده.

وقال المتحدث أفيخاي أدرعي على تليغرام، إن الجيش يوضح أنه "لا يوجد حادث لاختطاف جندي".

حصيلة الأسرى

يشار إلى أن الجناح العسكري لحماس كان قد أعلن سابقاً مقتل أكثر من 70 محتجزاً في القصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، على مواقع مختلفة في قطاع غزة، واتهمت إسرائيل بتعمد قتل المحتجزين للتخلص من هذا الملف.

واحتجز خلال هجوم 7 أكتوبر 252 شخصاً، لا يزال 121 منهم محتجزين في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي.