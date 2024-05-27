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ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله والشابة السعودية رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف (فرانس برس)
ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله والشابة السعودية رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف (فرانس برس)
خاص

ولي العهد الأردني:"الشعب السعودي شعب شهم وأصيل وأصحاب نخوة.. أنت بتحكي عن نسايبي هلا"

العربية.نت
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قال ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في حواره الخاص والحصري مع "العربية" إن "الشعب السعودي شعب شهم وأصيل وأصحاب نخوة.. أنت بتحكي عن نسايبي هلا".

وأوضح الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، الأحد، أن الأردن تخطى التحديات المحلية والإقليمية بوعي الشعب وقوة المؤسسات وحكمة القيادة.

وأضاف خلال مقابلة خاصة وحصرية وتعتبر الأولى من نوعها مع قناة "العربية" أنه لا يوجد دولة مرت بظروف وتحديات معقدة خارجة عن الإرادة وتخطتها كما الأردن.

ولفت إلى أن الاقتصاد الأردني خسر مليارات الدولارات جراء انقطاع الغاز المصري وإغلاق الحدود مع سوريا.

وبين ولي العهد أن الأردن تجاوز خلال 25 سنة الماضية تحديات الربيع العربي وتبعاته وحروب في المنطقة وجائحة كورونا والإرهاب وأزمات اقتصادية عالمية.

وأشار الأمير الحسين إلى أن هدف الأردن الترويج للسياحة بشكل أفضل إضافة لزيادة حجم الاستثمار.

كما أكد ولي العهد على هدف تطوير التعليم والصناعة وفتح أسواق جديدة.

وأكد أن أولوية الأردن خلال الـ25 عاما المقبلة أن يكون هناك اكتفاء ذاتي.

وشدد على أن العلاقات التي كوّنها جلالة الملك والملك الراحل الحسين مع قادة العالم جعلت كلمة الأردن مسموعة ولو كان هناك اختلاف بوجهات النظر.

ولفت إلى أنه لا يوجد دولة مرت بظروف وتحديات معقدة خارجة عن الإرادة وتخطتها كما الأردن.

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