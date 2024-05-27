ولي العهد الأردني:"الشعب السعودي شعب شهم وأصيل وأصحاب نخوة.. أنت بتحكي عن نسايبي هلا"

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قال ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في حواره الخاص والحصري مع "العربية" إن "الشعب السعودي شعب شهم وأصيل وأصحاب نخوة.. أنت بتحكي عن نسايبي هلا".
ولي عهد #الأردن الأمير #الحسين_بن_عبدالله الثاني لـ #العربية: "الشعب السعودي شعب شهم وأصيل وأصحاب نخوة.. أنت بتحكي عن نسايبي هلا"#السعودية pic.twitter.com/P8KsvGh7Ub— العربية (@AlArabiya) May 26, 2024
وأوضح الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، الأحد، أن الأردن تخطى التحديات المحلية والإقليمية بوعي الشعب وقوة المؤسسات وحكمة القيادة.
وأضاف خلال مقابلة خاصة وحصرية وتعتبر الأولى من نوعها مع قناة "العربية" أنه لا يوجد دولة مرت بظروف وتحديات معقدة خارجة عن الإرادة وتخطتها كما الأردن.
ولفت إلى أن الاقتصاد الأردني خسر مليارات الدولارات جراء انقطاع الغاز المصري وإغلاق الحدود مع سوريا.
ولي عهد #الأردن #الأمير_الحسين_بن_عبدالله الثاني لــ #العربية: لدي إعجاب برؤية #ولي_العهد_السعودي الطموحة والجريئة والتي ستفيد المنطقة بل العالم بأكمله pic.twitter.com/tgqlHowcfY— العربية (@AlArabiya) May 26, 2024
وبين ولي العهد أن الأردن تجاوز خلال 25 سنة الماضية تحديات الربيع العربي وتبعاته وحروب في المنطقة وجائحة كورونا والإرهاب وأزمات اقتصادية عالمية.
وأشار الأمير الحسين إلى أن هدف الأردن الترويج للسياحة بشكل أفضل إضافة لزيادة حجم الاستثمار.
كما أكد ولي العهد على هدف تطوير التعليم والصناعة وفتح أسواق جديدة.
وأكد أن أولوية الأردن خلال الـ25 عاما المقبلة أن يكون هناك اكتفاء ذاتي.
وشدد على أن العلاقات التي كوّنها جلالة الملك والملك الراحل الحسين مع قادة العالم جعلت كلمة الأردن مسموعة ولو كان هناك اختلاف بوجهات النظر.
ولفت إلى أنه لا يوجد دولة مرت بظروف وتحديات معقدة خارجة عن الإرادة وتخطتها كما الأردن.