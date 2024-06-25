"اطمئنوا".. فيديو للدعم السريع من قلب جبل مويا بالسودان

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مع احتدام المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة جبل مويا جنوب شرق السودان، نشر موالون للدعم السريع مقاطع لانتشار قواتهم في "جبل مويا" على مشارف مدينة سنار التي تعد حلقة وصل رئيسية تربط عدداً من المدن الاستراتيجية في السودان.

ويظهر في المقاطع المصورة عناصر من الدعم يتجولون في المكان ويقول أحدهم "اطمئنوا واقعدوا ساكت"، ويتحدث عن دخولهم إلى الجبل.

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فيما لم يصدر الجيش السوداني أي تعليق من جانبه. لكن حسابات في منصات التواصل الاجتماعي محسوبة على الجيش تحدثت عن تصديه للهجوم، وإعادة السيطرة على مصنع سنار للسكر والقرى من حوله التي كانت في يد الدعم السريع.

وشنت قوات الدعم السريع في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين هجوماً بقوات كبيرة قالت إنها تمكنت من اختراق دفاعات الجيش السوداني، واستطاعت التوغل إلى قلب المدينة.

نزوح المئات

إلى ذلك، نزحت مئات الأسر من سكان منطقة جبل مويا بولاية سنار، بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها، ما يهدد أمن طريق حيوي يربط الولاية بولاية النيل الأبيض في الجنوب.

وتحدث شهود عيان، لوكالة فرانس برس الثلاثاء عن "نزوح المئات من سكان قرى جبل مويا باتجاه مدينة سنجة التي تبعد نحو 50 كيلومترا جنوب سنار، أو غربا إلى مدينة ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض".

وتبعد منطقة جبل مويا التي دارت فيها معركة استمرت ساعات ووصفت بالشرسة، نحو 24 كيلومتراً غرب عاصمة ولاية سنار التي تحمل الاسم نفسه. وتقع المنطقة التي بها عدد من القرى والبلدات الريفية الصغيرة، على طريق رئيسي مهم يؤدي إلى مدينتي ربك وكوستي في ولاية النيل الأبيض.

وأوضح مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس - دون الكشف عن هويته - أن أهمية منطقة جبل مويا تكمن في "تأمين طريق سنار-ربك الذي يربط ولاية النيل الأبيض بولاية سنار ومن بعدها بشرق السودان".

حرب دامية

هذا ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو.

وأسفرت الحرب في السودان عن مقتل عشرات الآلاف بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

لكن ما زالت حصيلة قتلى الحرب غير واضحة فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى "150 ألفا"، وفقا للمبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو.