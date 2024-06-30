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المسعف
المسعف

الأردن.. وفاة مسعف حاول إنقاذ عالقي مدينة ألعاب

عمان - محمد ساهر الطراونة
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بعد أن أصيب خلال أداء واجبه في إنقاذ مواطنين علقوا داخل مدينة ألعاب في منطقة الرصيفة، أعلن اليوم الأحد، عن وفاة أحد مرتبات الدفاع المدني الأردني، المسعف محمد ماجد أبو الفوارس.

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فقد صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، أنّ بلاغا ورد لمديرية شرطة لواء الرصيفة، بتعرّض إحدى الألعاب داخل مدينة للملاهي للتعطّل وبداخلها مجموعة من الأشخاص.

فتحركت فرق الإنقاذ والإسعاف من مديرية دفاع مدني الرصيفة للمكان على الفور.

وأثناء التعامل مع العطل، تعرّض أحد المسعفين برتبة وكيل للإصابة وأُسعف للمستشفى.

فيما تم إخلاء الأشخاص كافّة من داخل اللعبة دون إصابات سوى عدد من حالات الهلع.

وفُتح تحقيق في الحادثة.

نعي الأمن العام

بدوره، نعى مدير الأمن العام الأردني اللواء عبيدالله عبد ربه المعايطة، الوكيل المسعف، محمد ماجد أحمدالفوارس، ووصفه بـ "شهيد الواجب".

كما قدم مدير الأمن العام باسمه واسم مرتبات الأمن العام العزاء من أهله وزملاء الفقيد.

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