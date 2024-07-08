طلب قوي بالشرق الأوسط على الدجاج البرازيلي.. ومنافسة أقل من أميركا

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قالت الجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني، اليوم الاثنين، إن متوسط ​​صادرات البلاد من الدجاج في النصف الأول من 2024 تشير إلى نظرة مستقبلية إيجابية خلال الفترة المتبقية من العام، وعزت ذلك إلى استمرار الطلب القوي من المستوردين التقليديين في الشرق الأوسط والمنافسة الضعيفة من الإمدادات الأميركية.

وذكرت الجمعية أن متوسط ​​صادرات البرازيل من الدجاج بلغ 431400 طن شهريا حتى يونيو/ حزيران أي أعلى 0.8% من المتوسط ​​الشهري المسجل في 2023 بأكمله عند 428200 طن.

وأضافت الجمعية أن الغياب النسبي لمصدري الدجاج في الولايات المتحدة عن السوق وثبات المبيعات لدول مثل الإمارات والسعودية من الأمور الجيدة للموردين في البرازيل، أكبر مُصدر للدجاج في العالم.

وقال لويس روا مدير الأسواق في الجمعية في بيان لرويترز "مع وجود سوق محلية أكثر جاذبية، تتراجع الصادرات الأميركية، وهو اتجاه سيستمر خلال الشهور والسنوات المقبلة".

وأوضح أن هذا يعني زيادة حجم صادرات الشركات البرازيلية إلى دول في أميركا اللاتينية، مثل المكسيك وتشيلي، مما يسمح للبرازيل بإعادة فرض نفسها في الأسواق الاستراتيجية بمنتجات مثل أفخاذ الدجاج وصدورها.

وقالت الجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني‭ ‬إن صادرات الدجاج البرازيلية كانت الأفضل تاريخيا من حيث الحجم بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران.

ومع ذلك، فإن الصورة ليست جيدة من حيث السعر، إذ تفيد بيانات الجمعية إلى أن إجمالي مبيعات تصدير الدجاج وصل إلى 4.636 مليار دولار في النصف الأول، أي أقل 10.3% عن 5.168 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من 2023.