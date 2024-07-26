"روسيا هزمت نابليون وهتلر".. الكرملين يعلّق على نصيحة ترامب لزيلينسكي
محادثة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي، ذكّره فيها بانتصار روسيا على هتلر ونابليون.. ومتحدث الكرملين يعلق: "مفيدة للجمهور الأميركي"
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة، إن تصريحات الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الأميركي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، بأن روسيا هزمت هتلر ونابليون ستكون مفيدة لمعظم الجمهور الأميركي.
وأجاب بيسكوف، اليوم، على طلب للتعليق على محادثة ترامب الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي ذكّره فيها بانتصار روسيا على هتلر ونابليون، قائلا: "ربما هذه (تصريحات ترامب) ستكون مفيدة لقسم كبير من الجمهور الأميركي".
تصريحات ترامب جاءت ضمن حديثه مع "فوكس نيوز" Fox News وفي سياق مطالبته بأن الحرب الروسية الأوكرانية يجب أن تتوقف على الفور.
وبحسب بيسكوف، سيكون من المفيد للأميركيين معرفة تاريخ روسيا المجيد، مبينا أن عددا قليلا من الناس في الولايات المتحدة، على علم بانتصارات روسيا.
وأوضح: "ربما قلة من الناس، في الولايات المتحدة الأميركية - أعني الأميركيين العاديين، وربما من ممثلي ما يسمى بالمؤسسة السياسية - يعرفون التاريخ بعمق، لدرجة أنهم يعرفون معلومات عن حرب عام 1812، وعن الحرب الوطنية العظمى"، بحسب تعبيره.
وردا على سؤال توضيحي حول سبب معرفة ترامب للتاريخ السوفييتي - الروسي أفضل من زيلينسكي، أجاب بيسكوف: "أنت صحافي، يمكنك طرح هذه الأسئلة على ترامب".
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