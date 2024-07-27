حرب المسيرات مشتعلة بين موسكو وكييف.. و"لا حديث عن تعبئة" في روسيا

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فيما تشتعل الأجواء بالمسيرات، تشهد الجبهات الروسية الأوكرانية، السبت، يوماً جديداً من الاقتتال والتصعيد، فيما نفت روسيا أي حديث عن التعبئة في الوقت الراهن.

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 14 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية، مشيرة إلى "اعتراض 7 طائرات مسيرة فوق كورسك، و3 مسيرات فوق بيلغورود، ومسيرتين فوق روستوف، ومسيرة واحدة فوق بريانسك، ومسيرة واحدة فوق ليبيتسك".

بالمقابل، قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية أسقطت أربع طائرات مسيرة هجومية وصاروخا أطلقته روسيا في هجوم الليلة الماضية. وذكر الجيش في بيان: "أسقطت قوات الدفاع الأوكرانية جميع الأهداف في مناطق دنيبرو وبولتافا وخاركيف وكييف".

قصف مطار عسكري بالقرم

قالت أوكرانيا أمس الجمعة إن قواتها الصاروخية قصفت مطارا عسكريا روسيا في القرم، كان يُستخدم لشن هجمات بعيدة المدى عليها، في أحدث ضربة ضمن سلسلة من الضربات الموجهة للجيش الروسي في شبه الجزيرة المحتلة.

وصعدت أوكرانيا من هجماتها البعيدة المدى على القرم في الأشهر القليلة الماضية، وتقول إن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية، ومقره في سيفاستوبول، اضطر إلى نقل سفنه الحربية إلى ميناء أكثر أمانا في مكان آخر.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في بيان إن المطار الروسي في ساكي بغرب القرم أصبح أحدث هدف للقصف، مضيفة أنه يجري تقييم النتائج.

"لا حديث عن تعبئة"

يأتي ذلك فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، أنه لا حديث عن التعبئة في روسيا في الوقت الراهن ولا أحد يتحدث عنها على الإطلاق.

وقال بيسكوف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الروسية، عندما سئل عما إذا كان هناك ما يكفي من المتطوعين للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة أو ما إذا كانت التعبئة قد تكون ضرورية، فأجاب: "لا أحد يتحدث عن التعبئة على الإطلاق".

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن هيئة الأركان ليس لديها خطط للتعبئة في روسيا.

وقال نائب رئيس مديرية التنظيم والتعبئة الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فلاديمير تسيمليانسكي، في سبتمبر 2023، إنه "يوجد ما يكفي من المتطوعين والجنود المتعاقدين لتنفيذ مهام العملية الخاصة"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن عدد الراغبين في الالتحاق بالخدمة التعاقدية تزايدت في الآونة الأخيرة.

وأكد تسيميانسكي أن جميع المجندين سيؤدون الخدمة في أراضي روسيا، ولن يرسل أحد منهم إلى القتال بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا، أو إلى المناطق الجديدة في روسيا أو المشاركة هناك في أي مهام. ولفت إلى أن إجراءات التجنيد بموجب التعاقد ستستمر بالتعاون مع السلطات الحكومية الروسية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ ما أسمته بـ"العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، "الذين تعرضوا على مدى ثمان سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف".

وكثفت روسيا الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على قطاع الطاقة في أوكرانيا منذ الربيع، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق وهو ما أجبر كييف على البدء في استيراد الكهرباء على نطاق واسع من الاتحاد الأوروبي.