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Foreign Ministers and delegates attend the 14th East Asia Summit Foreign Ministers session of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Foreign Ministers' Meeting in Vientiane, Laos, Saturday, July 27, 2024. (AP Photo/Sakchai Lalit)
من اجتماع رابطة آسيان
الشرق الأوسط

رابطة "آسيان" تعبر عن قلقها إزاء "العدد المروع" للقتلى بغزة

وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا عبروا عن قلقهم بخصوص الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة

العربية.نت – وكالات
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عبرت رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" اليوم السبت عن قلقها بخصوص الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة و"العدد المروع" للقتلى هناك.

كما ندد وزراء خارجية آسيان بالعنف ضد المدنيين في ميانمار الخاضعة لحكم عسكري، وحثوا جميع الأطراف على إنهاء الأعمال القتالية وتطبيق خطة سلام متفق عليها.

وفي بيان مشترك صدر بعد يومين من اجتماعات مغلقة في لاوس، رحبت المجموعة أيضا بإجراءات عملية غير محددة لتهدئة التوتر في بحر الصين الجنوبي ومنع الحوادث وسوء التقدير.

ووصف البيان الاختبارات الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية بالتطور المقلق، وحث على حلول سلمية للنزاعات في أوكرانيا وغزة.

بلينكن خلال قمة آسيان
بلينكن خلال قمة آسيان
بلينكن: نعمل يومياً بشكل حثيث على وقف النار في غزة أميركا الشرق الأوسط بلينكن: نعمل يومياً بشكل حثيث على وقف النار في غزة

يأتي هذا بينما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم إن الولايات المتحدة "تعمل يومياً بشكل حثيث" من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيجاد مسار لسلام وأمن دائمين.

جاء ذلك في تصريحات لبلينكن خلال اجتماع لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وجاءت تصريحاته بعدما قالت نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي إنه يتعين التوصل بشكل عاجل إلى سلام دائم.

وأضافت مرسودي "لا يمكننا مواصلة غض الطرف عن الوضع الإنساني الأليم في غزة".

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