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الأمن الروسي يعتقل مشتبها بهم في داغستان (تعبيرية)
روسيا و بوتين

روسيا تحبط هجمات تستهدف الشرطة وكنيسة في داغستان

جهاز الأمن الاتحادي الروسي اعتقل 3 مواطنين روس قال إنهم ينتمون إلى "منظمة إرهابية دولية"

العربية.نت – وكالات
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله اليوم السبت إنه أحبط سلسلة هجمات لمسلحين في جمهورية داغستان جنوب البلاد.

ويُشتبه بأن الهجمات كانت ستستهدف قوات من الشرطة وكنيسة أرثوذكسية.

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وقال الجهاز إنه اعتقل ثلاثة مواطنين روس في مدينة كاسبيسك هم أعضاء في "منظمة إرهابية دولية"، إلا أنه لم يذكر اسمها.

وأضاف أن المحققين صادروا عبوات ناسفة بدائية الصنع وأسلحة أخرى.

واندلع عنف المتطرفين من جديد في الأشهر القليلة الماضية في شمال القوقاز الذي مزقته حروب وحملات تمرد من الشيشان في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الحالية. وقُتل 22 شخصاً الشهر الماضي في هجمات متزامنة على كنائس ومعابد يهودية ونقاط تفتيش تابعة للشرطة في مدينتين.

وأدى هجوم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه إلى مقتل 145 شخصاً في مارس الماضي في قاعة حفلات على مشارف موسكو. واعتقلت روسيا المسلحين المشتبه بهم وعدداً ممن تعتقد أنهم شركاء لهم، وأغلبهم من مواطني طاجيكستان، وينتظرون المحاكمة حالياً.

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