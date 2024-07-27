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In this photo taken on Friday, April 26, 2024 and released by the Russian Defense Ministry Press Service, Russian soldiers fire a 2A65 Msta-B howitzer in an undisclosed location in Ukraine. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)
الجيش الروسي في أوكرانيا (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

روسيا تعلن السيطرة على تجمع سكني في شرق أوكرانيا

مسيرات أوكرانية تهاجم قاذفة استراتيجية في مطار عسكري بشمال روسيا

العربية.نت – وكالات
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أعلنت روسيا، اليوم السبت، سيطرتها على بلدة جديدة شرق أوكرانيا حيث تواصل تقدمها البطيء منذ أشهر دون تحقيق خرق كبير في هذه المرحلة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، إن "وحدات من مجموعة القوات المركزية حررت بلدة لوزوفاتسكي".

وتقع هذه البلدة شرق مدينة بوكروفسك في قطاع أوتشريتين حيث تقدمت القوات الروسية بسرعة نسبياً في الأشهر الأخيرة.

وبدأت روسيا تكتسب المزيد من الأرض منذ فشل الهجوم الأوكراني المضاد الكبير في صيف 2023 وسقوط أفدييفكا في فبراير.

وتواجه القوات الروسية جيشاً أوكرانياً يفتقر إلى الأسلحة والذخيرة مع تفكك المساعدات الغربية ويواجه صعوبات في التجنيد.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، هذا الأسبوع، أن كييف مستعدة للتفاوض على السلام مع روسيا إذا فعلت ذلك "بحسن نية".

من جهتها، تحدثت موسكو عن تصريحات "متناقضة" لمسؤولين أوكرانيين حول هذا الموضوع. واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تتنازل أوكرانيا لروسيا عن أربع مناطق من البلاد وتتخلى عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مقابل إنهاء الحرب.

مسيرات تهاجم قاذفة استراتيجية في مطار روسي

هذا وذكرت صحيفة يوكرينسكا برافدا نقلا عن مصدر بالمخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم السبت، أن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت قاذفة قنابل استراتيجية روسية من طراز تو-22إم3 في مطار عسكري بشمال روسيا.

وقال المصدر "نتيجة لعملية للمخابرات العسكرية الأوكرانية قرب أولينيجورسك، تم قصف قاذفة قنابل فرط صوتية طويلة المدى من طراز تو-22إم3 في مطار أولينيا العسكري، قاعدة الطيران الاستراتيجي للمحتلين الروس"، حسب تعبيره. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وذكرت الصحيفة أن المطار، الذي تقلع منه الطائرات الاستراتيجية الروسية لشن هجمات صاروخية على أوكرانيا، يبعد 1800 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية.

إسقاط 4 مسيرات وصاروخ أطلقتها روسيا

من جهته، قال سلاح الجو الأوكراني اليوم، إن الدفاعات الجوية أسقطت أربع طائرات مسيرة هجومية وصاروخاً أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية.

وذكر الجيش في بيان "أسقطت قوات الدفاع الأوكرانية جميع الأهداف في مناطق دنيبرو وبولتافا وخاركيف وكييف".

قصف مطار عسكري في القرم

هذا وكانت أوكرانيا قد أعلنت، أمس الجمعة، أن قواتها الصاروخية قصفت مطاراً عسكرياً روسياً في القرم، كان يُستخدم لشن هجمات بعيدة المدى عليها، في أحدث ضربة ضمن سلسلة من الضربات الموجهة للجيش الروسي في شبه الجزيرة المحتلة.

روسيا تستخدم مسيرات جديدة لرصد الدفاعات الأوكرانية فيديو العربية روسيا تستخدم مسيرات جديدة لرصد الدفاعات الأوكرانية

وصعدت أوكرانيا من هجماتها بعيدة المدى على القرم في الأشهر القليلة الماضية، وتقول إن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية، ومقره في سيفاستوبول، اضطر إلى نقل سفنه الحربية إلى ميناء أكثر أماناً في مكان آخر.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في بيان، إن المطار الروسي في ساكي بغرب القرم أصبح أحدث هدف للقصف، مضيفةً أنه يجري تقييم النتائج.

وتابعت الهيئة: "هذا واحد من المطارات العاملة التي تستخدمها روسيا في السيطرة على المجال الجوي، وبالتحديد فوق البحر الأسود، وفي شن الغارات الجوية على الأراضي الأوكرانية".

ولم يذكر البيان نوع السلاح المستخدم، لكنه أوضح أن الهجوم نفذته القوات الصاروخية الأوكرانية إلى جانب وحدات أخرى. ولم يصدر أي تعليق بعد من وزارة الدفاع الروسية أو مسؤولين محليين.

واعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوقوع الضربة في خطابه الليلي عبر الاتصال المرئي وأثنى على الجنود "الذين يقصفون القواعد و (الأهداف) اللوجستية الروسية".

وبعد ما يقرب من عامين ونصف العام على اندلاع الحرب، تقول أوكرانيا إنها قصفت في الأشهر القليلة الماضية سلسلة من أنظمة الدفاع الجوي الروسية المنتشرة في شبه جزيرة القرم مثل وحدات إس-300 وإس-400.

وتقول أوكرانيا أيضاً إنها دمرت أو أتلفت 27 سفينة حربية روسية في البحر الأسود وبالقرب من شبه جزيرة القرم في أثناء الحرب.

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