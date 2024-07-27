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Israeli officials respond after rockets were launched across Lebanon’s border with Israel which, according to Israel’s ambulance services critically injured multiple people at a soccer pitch in Majdal Shams, a Druze village in the Israeli-occupied Golan Heights, July 27 2024. REUTERS/Gil Eliyahu ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL
الإسعاف والشرطة في مكان القصف
الشرق الأوسط

12 قتيلاً إسرائيلياً في الجولان السوري المحتل.. أميركا تهاجم حزب الله

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قلقة من أن هجوم مجدل شمس قد يؤدي لحرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله

العربية.نت
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أعلنت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية، السبت، أن 12 شخصاً قتلوا وأصيب 34 آخرون في قصف صاروخي على الجولان المحتل بشمال إسرائيل، فيما اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بتنفيذه.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن استهداف مجدل شمس تم من مجمع لحزب الله لإطلاق القذائف في شبعا.

وأفاد أن علي محمد يحيى، القائد بحزب الله، مسؤول عن استهداف مجدل شمس.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قصف الجولان هو الأكثر دموية على مدنيين إسرائيليين منذ هجوم حماس يوم 7 أكتوبر على مستوطنات إسرائيلية.

وأورد موقع "أكسيوس" الأميركي أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قلقة من أن هجوم مجدل شمس قد يؤدي لحرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

وصرح متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي لـ "العربية" و"الحدث" قائلا: "ندين هذا الهجوم.. الذي أودى بحياة عدد من المراهقين والأطفال أثناء لعبهم لكرة القدم مساء يوم السبت في قرية مجدل شمس في شمال إسرائيل.... لا تزال إسرائيل تواجه تهديدات خطيرة لأمنها، كما رأى العالم اليوم، وستواصل الولايات المتحدة دعم الجهود الرامية إلى إنهاء هذه الهجمات الرهيبة على طول الخط الأزرق، والتي يجب أن تكون على رأس الأولويات. إن دعمنا لأمن إسرائيل قوي وثابت ضد جميع الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني".

وإلى ذلك، دان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، "حمام الدم" الذي وقع السبت في بلدة مجدل شمس بهضبة الجولان المحتلة، مطالباً بإجراء تحقيق دولي مستقلّ.

وقال بوريل على منصة "إكس": "صور صادمة من ملعب كرة القدم في بلدة مجدل شمس الدرزية. أدين بشدّة حمّام الدم هذا. نحن بحاجة إلى تحقيق دولي مستقلّ في هذه الواقعة غير المقبولة. نحضّ جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنّب مزيد من التصعيد".

وأكد إيلي بين المدير العام لجهاز الإسعاف الإسرائيلي أن 12 شخصا قتلوا في ضربة على مجدل شمس، لافتاً إلى أن 17 من 34 جريحا هم في حالة حرجة، وثمة 10 أطفال بينهم.

وحمّل الجيش الإسرائيلي حزب الله المسؤولية، في حين نفى الأخير إطلاق الصواريخ.

ومن جانبها، دعت الحكومة اللبنانية إلى "وقف فوري للأعمال العدائية على كل الجبهات". وقالت: "ندين كل أعمال العنف ضد جميع المدنيين".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تم نشر مروحيات وسيارات إسعاف ووحدات عناية مركزة متنقلة في المنطقة.

وقال المسعف عيدان أفشالوم في بيان نشره الإسعاف الإسرائيلي: "وصلنا إلى ملعب كرة قدم ورأينا دمارا وأغراضا تحترق وكان الجرحى ممددين على العشب".

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وأفاد مراسل لفرانس برس أن مسعفين كانوا ينقلون جرحى على نقالات من موقع سقوط الصاروخ في مجدل شمس، مضيفا أن عددا من عناصر قوات الأمن الإسرائيلية انتشروا بسرعة في المنطقة.

جاء الهجوم الصاروخي بعد أن أعلن مصدر أمني لبناني أن 4 مقاتلين من حزب الله اللبناني قتلوا، السبت، في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان.

ويتبادل الحزب القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي مع الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر.

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